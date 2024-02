Gokulpuri Metro Station: गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन की चारदीवारी गिरने से एक की मौत और  चार घायल, मृतक के परिवार को 15 लाख रुपये की घोषणा, दो अधिकारी निलंबित

Highlights गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का एक हिस्सा ढह जाने के पीछे के कारणों की जांच की जाएगी। दो अधिकारियों को तत्काल रूप से निलंबित करने का आदेश दिया है। गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का एक हिस्सा ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई।

Gokulpuri Metro Station: गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का एक हिस्सा ढहने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि चार घायल हो गए। डीएमआरसी ने गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का एक हिस्सा ढहने की घटना में दो अधिकारियों को तत्काल रूप से निलंबित करने का आदेश दिया है। गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का एक हिस्सा ढह जाने के पीछे के कारणों की जांच की जाएगी। डीएमआरसी ने गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का एक हिस्सा ढहने की घटना में मृतक के परिवार को 15 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में पिंक लाइन पर गोकुलपुरी मेट्रो स्टेशन का एक हिस्सा बृहस्पतिवार सुबह ढह गया। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना अपराह्न 11 बजे हुई जब प्लेटफॉर्म की दीवार (पूर्वी तरफ) का एक हिस्सा नीचे सड़क पर गिर गया।

VIDEO | "We received information that four people are stuck inside the rubble. Two of the injured were taken to a hospital in Delhi Police PCR and other two were rescued with the help of Delhi Fire Service and taken to GTB Hospital," says CL Meena, Fire Department Official, on… pic.twitter.com/wbwOZDaST4