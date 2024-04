गाजियाबाद के युवक ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर बुक की कैब, सलमान खान के घर का दिया लोकेशन, मुंबई पुलिस ने किया गिरफ्तार

Salman Khan House Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान के बांद्रा स्थित घर के बाहर फायरिंग के बाद से उनकी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुंबई पुलिस के जवान सलमान की सुरक्षा में 24 घंटे खड़े रहते हैं। वहीं, फायरिंग के मामले की जांच लगातार जारी है। इस बीच, केस के तार गाजियाबाद से जुड़ते दिखाई दे रहे है क्योंकि पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद का रहने वाला 20 साल का एक युवक जिसे मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया उसने लॉरेंस बिश्नोई के नाम की एक कैब बुक की।

पुलिस के मुताबिक, युवक ने सलमान खान के घर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर कैब बुक की। इसी सूचना मिलते ही पुलिस ने युवक को धर दबौचा और उसे पकड़कर पूछताछ शुरू कर दी है। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि वह बेरोजगारी से परेशान था और इसी हताशा में उसने यह शरारत की। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बीबीए में स्नातक रोहित त्यागी के रूप में हुई है।

Maharashtra | 20-year-old accused Rohit Tyagi from Ghaziabad, UP arrested. He had booked a car in the name of gangster Lawrence Bishnoi from Galaxy Apartment, the house of actor Salman Khan, to Bandra Police Station. He has been sent to the custody of Bandra Police for two days:…