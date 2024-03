Garden Reach building collapse: '3 फुट गली और 5 मंजिला इमारत', तेजी से बढ़ते अवैध निर्माण को लेकर निवासी खफा, 9 लोगों की मौत और 17 घायल, राहत तेज

Highlights इस मुद्दे पर सियासी बहस शुरू हो गयी। विपक्ष ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। विपक्ष ने कहा कि सत्तारूढ़ दल के नेता बिल्डरों के साथ मिले हुए हैं।

Garden Reach building collapse Midnight disaster:पश्चिम बंगाल में कोलकाता के गार्डन रीच इलाके में बड़ा हदासा हो गया। विपक्ष ने ममता सरकार पर हमला बोल दिया है। इलाके में रहने वाले निवासी भी खफा हैं। कई लोगों ने कहा कि 3 फुट गली में 5 ऊंची इमारत को कैसे ऑर्डर दिया गया। इस हादसे में 9 लोगों की मौत और 17 अन्य घायल हो गए हैं। एक बार फिर कोलकाता में अवैध निर्माण के बढ़ते खतरे को उजागर कर दिया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस गार्डन रीच का दौरा किया। स्थानीय लोगों और निवासियों ने कहा कि इस तरह के निर्माण अब जीवन का एक तरीका बन गए हैं। विपक्ष ने कहा कि सत्तारूढ़ दल के नेता बिल्डरों के साथ मिले हुए हैं।

#Watch | The building had been under-construction for the last six months. According to locals, initially, concrete chunks started falling off the under-construction building. Later, the entire structure collapsed.



