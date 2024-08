Nalasopara Gang Rape: घूमने के लिए नाबालिग को बुलाया, फिर सुनसान जगह पर ले जाकर आबरू को किया तार-तार; 2 गिरफ्तार

Nalasopara Gang Rape: भारत में महिलाएं कितनी असुरक्षित है, यह रोजाना की खबरों को पढ़कर पता चल रहा है। हर रोज किसी न किसी महिला के साथ जघन्य अपराध की खबर खबरों की सुर्खियों में बरकरार है। एक ओर जहां महाराष्ट्र के बदलापुर में दो बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न के खिलाफ इंसाफ दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरे हैं, उसी महाराष्ट्र में रेप की अन्य घटना सामने आई है। दरअसल, पालघर के नालासोपारा में सामूहिक रेप की घटना हुई है। पुलिस के मुताबिक, 17 वर्षीय लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार करने वाले आरोपी उसे सुनसान जगह पर ले गए, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया गया।

मिली जानकारी के अनुसार, सोनू नाम का शख्स लड़की को घुमाने के बहाने से एक सुनसान जगह पर ले गया, जहाँ उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर उसके साथ बलात्कार किया। पीड़ित लड़की ने घर जाकर अपने माता-पिता को यह घटना बताई।

Maharashtra | A case of alleged gang rape of a 17-year-old girl has come to light in the Nalasopara area of Palghar district. On the pretext of taking her for a walk, the accused, Sonu took her to a secluded place in Nalasopara where he along with his friend raped her. The victim…