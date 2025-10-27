‘लिव-इन पार्टनर’ ने प्रेमी रामकेश मीणा को ऐसे मारा, गला घोंटकर हत्या, तेल, घी और शराब छिड़ककर आग लगाई, एसी में विस्फोट के कारण फ्लैट में आग लगी

Highlights मृतक की पहचान रामकेश मीणा के रूप में की गयी है। आग बबूला हो गया और मीणा को खत्म करने का फैसला कर लिया। महिला के पूर्व प्रेमी ने एक गैस सिलेंडर का वाल्व खोलकर उसमें लगा दी।

नई दिल्लीः गांधी विहार इलाके में यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) परीक्षा की तैयारी कर रहे 32 वर्षीय अभ्यर्थी का जला हुआ शव मिलने के कुछ दिनों बाद दिल्ली पुलिस ने हत्या के सिलसिले में उसकी ‘लिव-इन पार्टनर’ (सहजीवन साथी) सहित तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि फोरेंसिक साइंस में बीएससी कर रही 21 वर्षीय महिला, उसके पूर्व प्रेमी और उनके साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये सभी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के रहने वाले हैं। पुलिस के एक सूत्र ने कहा, ‘‘युवक के साथ ‘लिव-इन’ में रह रही महिला ने दोनों आरोपियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश रची और बाद में उसके शव को आग लगा दी ताकि यह लगे कि यह आग दुर्घटनावश लगी है।’’ मृतक की पहचान रामकेश मीणा के रूप में की गयी है।

वह गांधी विहार स्थित एक इमारत की चौथी मंजिल पर रहता था। सूत्र ने बताया, ‘‘छह अक्टूबर को पुलिस को एसी में विस्फोट के कारण फ्लैट में आग लगने की सूचना मिली। दमकल की गाड़ियों ने आग बुझाई और कमरे से बुरी तरह जला हुआ शव बरामद किया। शुरुआत में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।’’

सूत्र ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि पांच और छह अक्टूबर की रात को चेहरा ढके दो लोग इमारत में घुसे थे और तड़के लगभग दो बजकर 57 मिनट पर एक महिला उनमें से एक के साथ बाहर निकलती हुई दिखाई दी। सूत्र ने बताया कि उनके जाने के कुछ ही देर बाद आग लग गई।

उन्होंने बताया, ‘‘जांच के दौरान महिला के ‘कॉल डिटेल रिकॉर्ड’ से पता चला कि वह अपराध स्थल के पास मौजूद थी जिससे संदेह पैदा हुआ। मुरादाबाद में कई छापे मारे गए और 18 अक्टूबर को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसने अपना अपराध कबूल कर लिया और अपने दो साथियों के नाम बताए।’’

इसके बाद उसके दो साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। सूत्रों ने कहा कि महिला ने जांचकर्ताओं को बताया कि मीणा ने उसके अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे और उन्हें डिलीट करने से इनकार कर दिया था। उसने यह बात अपने पूर्व प्रेमी को बताई जिससे वह आग बबूला हो गया और मीणा को खत्म करने का फैसला कर लिया।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, तीनों ने मीणा का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और फिर उस पर तेल, घी और शराब छिड़क दी। महिला के पूर्व प्रेमी ने एक गैस सिलेंडर का वाल्व खोलकर उसमें लगा दी, जिससे विस्फोट हो गया। वह एलपीजी वितरक का काम करता था।

इसके बाद वे मीणा की हार्ड डिस्क, लैपटॉप और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। सूत्रों ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के पास से एक हार्ड डिस्क, एक ट्रॉली बैग, मृतक की कमीज और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। उन्होंने बताया कि मामले की जांच जारी है।

