दिल्ली राजौरी गार्डन में बर्गर किंग के भीतर गोलीबारी, कई राउंड फायरिंग; एक की मौत

Firing at Burger King in Delhi: पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में सनसनीखेज वारदात से दहशत फैल गई है। जहां बर्गर किंग आउटलेट के अंदर तबाड़तोड़ फायरिंग के बाद एक शख्स की हत्या कर दी गई। इस वारदात की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस फौरन हरकत में आई। 18 जून, मगंलवार शाम को हुई इस घटना में कथित तौर पर एक दर्जन से अधिक बार गोली चलाई गई। पुलिस ने कहा कि पीड़ित की मौके पर ही गोली लगने से मौत हो गई।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक अपने दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में बैठा था, तभी रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद कुछ लोगों ने उस पर और उसके दोस्तों पर 10-12 राउंड गोलियां चलाईं। पुलिस ने बताया कि दोनों समूह एक-दूसरे को जानते थे और किसी पुराने मुद्दे को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। पुलिस गैंगवार समेत कई एंगल से मामले की जांच कर रही है।

#WATCH | Delhi | An incident of the firing has been reported in Burger King, Rajouri Garden. One person has died in the incident. Police and the Crime Team are on the spot. Teams have been formed to gather information and check CCTV cameras. Further investigation is underway:… pic.twitter.com/RW6ospemQ5