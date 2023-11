Fire on Diwali: दीपावली की रात कई शहर में आग!, दीमापुर में तीन बच्चों समेत एक ही परिवार के पांच सदस्यों की जलकर मौत, देखें सूरत-ए-हाल

Highlights दीपावली पर्व के दौरान पटाखे फोड़े जाने से आग लगी। आग के कारण करीब 50 परिवार प्रभावित हुए हैं। दमकल की छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और लगभग दो घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया।

Fire on Diwali: नगालैंड के दीमापुर जिले के नहरबारी इलाके में आग लगने से तीन बच्चों समेत एक ही परिवार के पांच सदस्यों की जलकर मौत हो गई। पुलिस ने मंगलवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि रविवार रात करीब पौने ग्यारह बजे हुई इस घटना में आग ने गैर-नगा समुदाय के लोगों के रहने वाले फूस के घरों को अपनी चपेट में ले लिया।

अग्निशमन और आपातकालीन सेवा के एक अधिकारी ने कहा कि संभवत: दीपावली पर्व के दौरान पटाखे फोड़े जाने से आग लगी। उन्होंने कहा कि आग के कारण करीब 50 परिवार प्रभावित हुए हैं। अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद दमकल की छह गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और लगभग दो घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। उन्होंने कहा कि जांच के बाद ही आग लगने के सही कारणों का पता चलेगा। फिलहाल, मृतकों के शव पुलिस को सौंप दिये गये हैं।

हिमाचल प्रदेश : हमीरपुर में बस स्टैंड में खड़ी बस में लगी आग, कोई हताहत नहीं

हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में दीपावली की रात बस स्टैंड में खड़ी एक बस में आग लग गई, जिसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारियों ने आशंका व्यक्त की है कि बस स्टैंड पर पटाखों के कारण यह घटना हुई। अग्निशमन अधिकारी राजेंद्र चौधरी ने सोमवार को बताया कि रात करीब साढ़े आठ बजे आग लगने की सूचना मिली।

जिसके बाद अग्निशमन कर्मियों की एक टीम को मौके पर भेजा गया और करीब आधे घंटे बाद आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि निजी बस में आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं चल सका है, लेकिन पटाखों के कारण आग लगने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।

ठाणे में इमारत में आग लगने से 17 बिजली मीटर खाक

महाराष्ट्र के ठाणे जिले में सोमवार सुबह एक इमारत में आग लगने से 17 बिजली मीटर खाक हो गए। ठाणे नगर निकाय के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ के प्रमुख यासीन ताडवी ने बताया कि दिवा क्षेत्र के गणराज नगर में सात मंजिला इमारत के भूतल पर लगे बिजली मीटर के बक्सों में सुबह 6.23 बजे आग लग गई।

उन्होंने कहा कि 17 बिजली मीटर और दो जल पंप कनेक्शन क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अधिकारी ने कहा कि आग के कारण का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।

मुंबई के पश्चिम उपनगरीय क्षेत्र बांद्रा में बीती रात कुछ दुकानों में आग लग जाने से 42 वर्षीय एक व्यक्ति मामूली रूप से झुलस गया। एक नगर निकाय अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बांद्रा (पूर्व) के खेरवाड़ी इलाके में रात 11 बजकर 20 मिनट पर आग लग गयी और उसकी लपटें देखते ही देखते आसपास की अन्य दुकानों तक फैल गयीं।

उन्होंने बताया कि शिवाजी थोम्बारे आग से मामूली रूप से झुलस गये। उन्हें नजदीक के वी एन देसाई अस्पताल ले जाया गया जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें छुट्टी दे दी गयी। अधिकारी ने बताया कि स्थानीय लोगों ने आग बुझायी, बाद में अग्निशमन विभाग की गाड़ियां भी पहुंचीं। उन्होंने बताया कि आग लगने से तीन चार दुकानों में रखी तारपोलिन की शीट, लकड़ी का फर्नीचर, बिजली के तार आदि जल गए। आग की वजह पता नहीं चल पायी है।

