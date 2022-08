Dumka Girl Death: पेट्रोल से जलाई गई अंकिता की मौत के बाद दुमका में तनाव, निषेधाज्ञा लागू, उपायुक्त और एसपी मौजूद, पुलिस बल की तैनाती, जानें मामला

Highlights शहर में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। अंतिम संस्कार यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात कर अंतिम यात्रा निकाली गई है।

रांचीः झारखंड के दुमका में बेटी अंकिता के साथ घटित घटना के बाद लोग आक्रोशित हो उठे हैं। घटना के विरोध में जगह-जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। शहर की दुकाने बंद हैं और इलाके में तनाव की स्थिती बनी हुई है। एहतियातन पूरे शहर में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है।

शहर में निषेधाज्ञा लागू है। वहीं अंकिता के आज अंतिम संस्कार यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात कर अंतिम यात्रा निकाली गई है। किसी भी तरह की अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए दुमका के उपायुक्त और एसपी मौजूद हैं।

The accused Shahrukh has been arrested. We'll apply at fast track court for a fast trial. People are cooperating with us. We appeal to people to maintain peace. The situation is under control and Sec 144 has been imposed: Dumka SP Ambar Lakda (28.08) pic.twitter.com/tyaloVpShB