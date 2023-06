दिल्ली में दोहरा हत्याकांड, दो महिलाओं को आरके पुरम में गोलियों से भूना गया, पुलिस अज्ञात हमलावरों की तलाश में

Highlights देश की राजधानी दिल्ली रविवार की सुबह दो महिलाओं की हत्या से सहमी रविवार के तड़के आरके पुरम का इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से हुआ खौफजदा दिल्ली पुलिस के अनुसार हमलावर मृत महिलाओं के भाई को मारने के इरादे से आये थे

दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में रविवार की सुबह अज्ञात अपराधियों ने अंधाधुंध गोलियां बरसाकर दो महिलाओं को मौत की नींद सुला दिया। जानकारी के अनुसार रोंगटे खड़े कर देने वाली यह घटना दक्षिण दिल्ली के बेहद पॉश और आधिकारिक रूप से से बेहद महत्वपूर्ण इलाके आर के पुरम से सटे हुए अंबेडकर बस्ती में हुई। रविवार की तड़के अभी लोगों की नींद भी नहीं खुली थी कि गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरी आरके पुरम इलाका खौफजदा हो उठा।

घटना के तत्काल बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मारी गई दोनों महिलाओं की पहचान क्रमशः 30 साल की पिंकी और 29 साल की ज्योति के रूप में की। इस संबंध में पुलिस की ओर से दी गई सूचना में कहा गया है कि मृतका के भाई ने सुबह में करीब 4.40 बजे दिल्ली पुलिस को फोन करके बताया कि अंबेडकर बस्ती में उनकी बहनों को अज्ञात हमलावरों ने गोली मार दी है।

Visuals from outside Safdarjung Hospital in Delhi where two women, who were shot in RK Puram shooting, died while undergoing treatment. pic.twitter.com/feusaDkDPa