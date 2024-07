UP Road Accident: लखनऊ के बाद हाथरस में डबल डेकर बस और ट्रक की हुई भीषण टक्कर, 2 की मौत, 16 घायल

Hathras:उत्तर प्रदेश में गुरुवार को हाथरस के थाना सिकंदराराऊ के टोली गांव के पास एक डबल डेकर बस ट्रक से जा टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि इसकी चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हो गए हैं। हाथरस जिलाधिकारी आशीष कुमार ने इस बड़े हादसे पर बात करते हुए कहा कि हादसे में दो लोगों को जान चली गई है और करीब 16 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

इससे पहले बीते बुधवार को लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर भी इसी तरह का बड़ा हादसा देखने को मिला था, जहां डबल डेकर बस ने दूध के टैंकर को टक्कर मार दी थी, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी और 19 घायल हो गए थे। वहीं, उन्नाव हादसा सुबह करीब पांच बजे बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के जोजीकोट गांव के पास हुआ।

#WATCH | Uttar Pradesh: A double-decker bus collided with a truck near Toli village of Thana Sikandrarao in Hathras



DM Hathras Ashish Kumar says, "Two people have died in this accident and about 16 people are injured." pic.twitter.com/n07S0okYFt