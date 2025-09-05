धनबाद में 2 भू-धंसान, आधे दर्जन घर जमींदोज, वैन गहरी खाई में गिरी

Highlights घटना के बाद से लोग दहशत में हैं। नागेश्वर यादव और कारू यादव के मवेशी समेत नगदी और जेवरात गोफ में समा गए हैं। नागेश्वर ने बताया कि मवेशी के साथ जेवरात व भारी रकम गोफ में समा गए हैं। कोल अधिकारी अभी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। मौके पर बचाव कार्य जारी है।

धनबादःझारखंड में धनबाद जिले के कतरास में आज शुक्रवार की सुबह दो बड़े हादसे हो गए। पहली घटना बाघमारा अनुमंडल क्षेत्र के रामकनाली ओपी के बट्टू बाबू बंगला के पास घटी, जिसमें भू-धंसान से करीब आधे दर्जन घर जमींदोज हो गए। इस हादसे में 4 लोगों के घायल होने की सूचना है। वहीं करीब एक दर्जन मवेशी गोफ के अंदर समा गए। जबकि दूसरी घटना में बीसीसीएल (भारत कोकिंग कोल लिमिटेड) के एरिया नंबर 4 में अचानक जमीन धंसने (लैंड स्लाइड) से कंपनी की सर्विस वैन गहरी खाई में जा गिरी। प्राप्त जानकारी के अनुसार, भू-धंसान हादसे के बाद लोग अपनी जान बचाने के लिये इधर-उधर भागने लगे। यह इलाका डेंजर जोन में शामिल है। घटना के बाद से लोग दहशत में हैं। नागेश्वर यादव और कारू यादव के मवेशी समेत नगदी और जेवरात गोफ में समा गए हैं।

इस संबंध में नागेश्वर ने बताया कि मवेशी के साथ जेवरात व भारी रकम गोफ में समा गए हैं। वहीं इस घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर बीसीसीएल कतरास स्थित कांटा पहाड़ी में एमपीएल आउट सोर्सिंग कंपनी का सर्विस वैन स्लाइड कर लगभग 100 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गई। खदान के नीचे गड्ढे में पानी भरा हुआ है।

वैन में आउटसोर्सिंग के करीब आधा दर्जन कर्मी मौजूद थे। वैन को निकालने के लिए अधिकारियों की टीम लगी हुई है। सुरक्षा को लेकर कतरास अंचल के सभी थानों की पुलिस, सीआईएसएफ की टीम डटी हुई है। कोल अधिकारी अभी कुछ भी बताने से परहेज कर रहे हैं। मौके पर बचाव कार्य जारी है।

यह हादसा उस वक्त हुआ जब वैन में 5 से छह मजदूर सवार थे और वे कार्यस्थल की ओर जा रहे थे। जमीन खिसकने की वजह से वैन असंतुलित होकर करीब 400 फीट गहरी खाई में समा गई। हादसे की गंभीरता को देखते हुए सभी मजदूरों के हताहत होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अभी तक किसी की पुष्टि नहीं की गई है।

वहीं प्रशासन की ओर से क्षेत्र को घेर कर आम जनता की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है, जिससे राहत कार्य में कोई बाधा न आए। स्थानीय लोगों के अनुसार, यह क्षेत्र पहले से ही ज़मीन धंसने की घटनाओं के लिए जाना जाता है। ऐसे में सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर भी सवाल उठने लगे हैं। फिलहाल पूरे इलाके में मातम और भय का माहौल है और लोग राहत की उम्मीद में नजरें टिकाए हुए हैं।

