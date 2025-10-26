Delhi Encounter: बदरपुर में रॉबरी आरोपी का एनकाउंटर, दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

Delhi Encounter: एसटीएफ और पुलिस के संयुक्त अभियान में बदरपुर में मुठभेड़ के बाद एक कुख्यात लुटेरे/स्नैचर हिमांशु सिंह (23) को गिरफ्तार किया गया।

Delhi Encounter:  दिल्ली पुलिस ने हथियारों के बल पर डकैती के एक मामले में वांछित 23 वर्षीय व्यक्ति को बदरपुर इलाके में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि हिमांशु नामक आरोपी को मुठभेड़ के दौरान दाहिने पैर में गोली लगी और उसे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि शनिवार रात करीब 9:20 बजे सूचना मिली कि हिमांशु डकैती की योजना बनाने बदरपुर फ्लाईओवर के पास एक पार्क में आएगा।

एसटीएफ की एक टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, "हालांकि, हिमांशु ने पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं, जिसके बाद टीम को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। आरोपी ने दो जबकि पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा में दो गोलियां चलाईं। पुलिस की एक गोली हिमांशु के दाहिने पैर में लगी, जिसके बाद उसे काबू कर लिया गया।"

पुलिस ने एक सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल, दो कारतूस और चार खाली खोखे बरामद किए। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि हिमांशु जून के अंत में जेल से रिहा हुआ था और इससे पहले अपहरण, डकैती व झपटमारी के तीन मामलों में शामिल था। 

