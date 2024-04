दिल्ली: लिव-इन पार्टनर का बेरहमी से किया कत्ल, अलमारी में भरी लाश, राजस्थान से गिरफ्तार हुआ आरोपी

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के द्वारका में मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस का कहना है कि द्वारका के डाबरी में अपनी लिव-इन-पार्टनर की हत्या करने के आरोप में 30 वर्षीय एक व्यक्ति को राजस्थान से गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी मर्डर के बाद दिल्ली से फरार होकर राजस्थान के रास्ते गुजरात भागने की फिराक में था हालांकि, मौका रहते ही पुलिस ने उसे धर दबौचा।

26 वर्षीय महिला जो दिल्ली में अपने लिव इन पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में रह रही थी। उसका शव बुधवार को कमरे की अलमारी से बरामद हुआ। मृतका के पिता और मां द्वारा पुलिस से शिकायत करने के बाद इसका खुलासा हुआ। मृतका के पिता का कहना है कि महिला पिछले डेढ़ महीने से अपने पार्टनर विपल टेलर के साथ रह रही थी।

पुलिस ने कहा कि महिला के माता-पिता को उस समय संदेह हुआ जब उसने टेलर के साथ झगड़े से परेशान होकर बुधवार सुबह करीब 11 बजे अपनी मां को फोन किया। जब उसकी माँ की बाद की कॉलों का उत्तर नहीं मिला, तो माता-पिता उसकी जाँच करने के लिए मेरठ से दिल्ली भाग गए, जहाँ वे रुके थे। पिता ने आरोप लगाया कि उन्हें अपनी बेटी का शव अलमारी में मिला, टेलर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, उन्होंने कहा कि टेलर ने उनकी बेटी की हत्या की है।

#WATCH | Delhi Police arrest a man for killing his live-in partner due to continued pressure for marriage



He is a notorious criminal previously involved in 10 cases, including attempted murder and violations of NDPS Act. The body of his live-in partner was found in a sitting… pic.twitter.com/FpLOcQolYo