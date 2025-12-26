Delhi: पत्नी का गला घोंटकर की हत्या, फिर ट्रेन से सामने कूदा पति; विवेक विहार में एक ही दिन में उजड़ा परिवार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 26, 2025
Delhi: पुलिस ने बताया कि दंपति के 21 वर्षीय बेटे शिव चरण ने पुलिस को बताया कि उसकी मां ने आत्महत्या की हो सकती है।
Delhi: पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार इलाके में 40 वर्षीय एक महिला की उसके पति ने कथित तौर पर गला घोंटकर हत्या कर दी और फिर ट्रेन के सामने कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार, बुधवार दोपहर करीब तीन बजे पुलिस को एक छत पर एक महिला का शव मिलने और उसके पति के लापता होने की सूचना मिली।
पुलिस जब सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची, तब उसे एक महिला का शव शॉल में लिपटा हुआ चारपाई पर पड़ा मिला। मृतका की पहचान महेंद्र कौर के रूप में हुई, जो कुलवंत सिंह की पत्नी थी। दंपति के 21 वर्षीय बेटे शिव चरण ने पुलिस को बताया कि हो सकता है कि उसकी मां ने आत्महत्या की हो।
उसने कहा कि वह सिगरेट खरीदने गया था और जब लौटा तो उसने अपनी मां को फंदे पर लटका पाया। हालांकि, पुलिस ने बताया कि शिव बार-बार अपने बयान बदल रहा था, जिससे संदेह और बढ़ गया। इसी बीच, किसी ने पुलिस को सूचना दी कि महेंद्र का पति कुलवंत पास की रेल पटरी पर बैठा है। जब तक पुलिस पटरी पर पहुंची, तब तक वह ट्रेन की चपेट में आ चुका था।
एक अधिकारी ने बताया कि कुलवंत को गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अधिकारी ने कहा, ‘‘पोस्टमॉर्टम से पुष्टि हुई है कि महेंद्र की मौत गला घोंटने के कारण हुई। प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि पति ने झगड़े के बाद अपनी पत्नी का गला घोंट दिया और बाद में आत्महत्या कर ली।’’