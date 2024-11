VIDEO: पहले पैर छुए फिर मारी गोली, चाचा-भतीजे की हत्या का वीडियो

Highlights Delhi Double Murder Case on Diwali: चाचा-भतीजे की हत्या का वीडियो

Delhi Double Murder Case on Diwali: दिल्ली के शाहदरा में बृहस्पतिवार को दो हथियारबंद लोगों ने 40 वर्षीय एक व्यक्ति और उसके भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी जबकि उसका बेटा घायल हो गया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घटना में आकाश शर्मा उर्फ ​​छोटू और उसके भतीजे ऋषभ शर्मा (16) की मौत हो गई जबकि कृष शर्मा (10) गोली लगने से घायल हो गया। उन्होंने बताया कि पीड़ित शाहदरा के फर्श बाजार इलाके में अपने घर के बाहर दिवाली मना रहे थे, तभी रात लगभग आठ बजे उन पर हमला हुआ। अधिकारी ने बताया, ‘‘रात लगभग साढ़े आठ बजे पीसीआर कॉल आने पर पुलिस की एक टीम भेजी गई। टीम को घटनास्थल पर खून के धब्बे मिले।’’ प्रत्यक्षदर्शियों ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने आकाश शर्मा पर गोली चलाने से पहले उसके पैर छुए थे। सभी पीड़ितों को अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने बताया कि पास में खड़े आकाश शर्मा के बेटे कृष और भतीजे ऋषभ को भी गोलियां लगीं। अधिकारी ने बताया कि आकाश शर्मा और ऋषभ शर्मा को अस्पताल में चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया जबकि कृष शर्मा का इलाज चल रहा है। पुलिस ने बताया कि प्रथमदृष्टया यह निजी दुश्मनी का मामला प्रतीत होता है। उसने बताया कि पीड़ितों के परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए जाएंगे और इस संबंध में जांच जारी है।

#WATCH | Delhi | Two died and one was injured in a firing incident under the Farsh Bazar police station area in Shahdara. A PCR call regarding a firing was received in PS Farsh Bazar around 8.30 pm. Witnesses informed that Akash (40) and Rishabh (16) lost their lives and Krish… pic.twitter.com/z9h3HFM6dn — ANI (@ANI) October 31, 2024

#WATCH | Delhi: DCP Shahdara Prashant Gautam says, "At around 8.30 pm, we received a PCR call informing that there had been firing in the Bihari Colony and some people were injured. Upon reaching the spot, it was known that Akash (40) his nephew Rishab (16) and his son Krish (10)… https://t.co/BqAwGVwH9Epic.twitter.com/swBryX1AXc — ANI (@ANI) October 31, 2024

