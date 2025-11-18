Delhi Blast Case: सह-आरोपी शाहीन और मुज़म्मिल की ब्रेज़ा खरीदते हुए पहली तस्वीर सामने आई
By रुस्तम राणा | Updated: November 18, 2025 15:00 IST2025-11-18T15:00:19+5:302025-11-18T15:00:19+5:30
गौरतलब है कि ब्रेज़ा उन बत्तीस कारों में शामिल थी जिन्हें कथित तौर पर विस्फोटक सामग्री ले जाने या बम गिराने के लिए तैयार किया जा रहा था।
Delhi Blast Case:दिल्ली विस्फोट मामले में ताज़ा घटनाक्रम में, एक नई तस्वीर सामने आई है जिसमें सह-आरोपी शाहीन सईद और मुज़म्मिल शकील मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। गौरतलब है कि ब्रेज़ा उन बत्तीस कारों में शामिल थी जिन्हें कथित तौर पर विस्फोटक सामग्री ले जाने या बम गिराने के लिए तैयार किया जा रहा था।
बाद में एजेंसियों ने अल फलाह विश्वविद्यालय से यह कार बरामद की। तस्वीर में दिल्ली लाल किला विस्फोट मामले के मुख्य आरोपियों में से एक शाहीन शाहिद को मारुति सुज़ुकी ब्रेज़ा खरीदते हुए दिखाया गया है। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।
जाँच के अनुसार, सीएनजी वाहन 25 सितंबर को पूरी तरह से नकद लेनदेन के ज़रिए खरीदा गया था। तस्वीर में डॉ. शाहीन शाहिद, पुलवामा के 28 वर्षीय डॉक्टर डॉ. मुज़म्मिल अहमद गनई के साथ तस्वीर खिंचवाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ब्रेज़ा कार शाहीन के नाम से पंजीकृत थी।
32 कारें, जिनमें 10 नवंबर को लाल किले के पास विस्फोट करने वाली हुंडई i20 भी शामिल थी, जिसमें 15 लोग मारे गए थे, एक श्रृंखलाबद्ध 'बदला' लेने वाले हमले का हिस्सा थीं, जिसमें कई स्थानों को निशाना बनाया गया था, जिसमें 6 दिसंबर को दिल्ली में छह स्थान शामिल थे, जिस दिन 1992 में उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक भीड़ ने 16वीं सदी की बाबरी मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था।
इस बीच, दिल्ली कार बम विस्फोट के आत्मघाती हमलावर डॉ. मुहम्मद उमर नबी का एक नया वीडियो मंगलवार को ऑनलाइन सामने आया। वीडियो में, डॉ. नबी आत्मघाती बम विस्फोट के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आत्मघाती बम विस्फोट की अवधारणा को "गलत समझा गया" है। डॉ. नबी ने आत्मघाती बम विस्फोट को इस्लाम में "शहादत अभियान" बताया।
सोमवार शाम 6:52 बजे लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर डॉ. नबी ने विस्फोटकों से लदी अपनी हुंडई i20 कार में विस्फोट कर 15 लोगों की जान ले ली थी। डीएनए टेस्ट से कथित तौर पर पुष्टि हुई है कि लाल किले के पास हुई कार में विस्फोट डॉ. नबी ने ही किया था। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि डॉ. नबी का डीएनए सैंपल उनकी माँ के डीएनए से मेल खाता है।