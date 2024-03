गुजरात यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने को लेकर उठा विवाद, दो गुटों में हुई मारपीट में 5 विदेशी छात्र घायल

Highlights गुजरात यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने को लेकर उपजा विवाद इसके बाद दो गुटों में बहस इतनी बढ़ गई कि मारपीट तक जा पहुंची इसके कारण पांच विदेशी छात्रों को गंभीर चोटे पहुंची हैं

अहमदाबाद:गुजरात यूनिवर्सिटी में नमाज पढ़ने को लेकर उपजे विवाद के बाद दो गुटों में बहस इतनी बढ़ गई कि मारपीट तक जा पहुंची। इसके कारण पांच विदेशी छात्रों को गंभीर चोटे पहुंची हैं। यह मामला बीती रात को घटा है। घटना में घायल छात्र उजबेकिस्तान, अफगानिस्तान, दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका से ताल्लुक रखते हैं और ये सभी छात्र अपने रूम में नमाज पढ़ रहे थे। इस दौरान लोगों के एक समूह ने कथित तौर पर इसका विरोध किया और धार्मिक भी लगाएं। इससे दोनों गुटों के बीच विवाद शुरू हो गया और देखते ही देखते मारपीट की नौबत आ गई।

दोनों गुटों के लोगों में मारपीट हो गई, जिसमें पांच लोग घायल हो गए। यह घटना गुजरात यूनिवर्सिटी के ब्लॉक ए में हुई जहां विदेशी छात्र रहते हैं।

In Gujarat University a Hindu student stopped muslim students from offering Namaz during Ramazan inside hostel and told him to offer Namaz in the mosque, due to which a Muslim student got angry and attacked the Hindu student. ☠️#GujaratUniversity | गुजरात यूनिवर्सिटी pic.twitter.com/l39d8twBeT