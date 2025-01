Chhattisgarh: बीजापुर में भष्टाचार की पोल खोलने वाले पत्रकार की हत्या! ठेकेदार के सेप्टिक टैंक में मिला शव; 3 गिरफ्तारी

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में एक पत्रकार की हत्या से सनसनी मच गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस के अनुसार, शनिवार को एक जाने-माने पत्रकार की हत्या के सिलसिले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पत्रकार नए साल के दिन लापता हो गया था और बीजापुर जिले में एक सड़क ठेकेदार के सेप्टिक टैंक में उसकी लाश मिली थी। 28 वर्षीय मुकेश चंद्राकर एक टेलीविजन पत्रकार थे, जिनका शव 3 जनवरी को बीजापुर में सड़क ठेकेदार के परिसर में एक सेप्टिक टैंक में मिला था।

स्वतंत्र पत्रकार मुकेश ने NDTV के लिए बस्तर क्षेत्र से ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। वह एक YouTube चैनल भी संचालित करता था। 1 जनवरी को एक स्थानीय ठेकेदार के चचेरे भाई का फोन आने के बाद वह लापता हो गया था। मुकेश ने रायपुर में एक अन्य पत्रकार को फोन के बारे में बताया था और कहा था कि ठेकेदार का भाई उससे मिलना चाहता है।

पुलिस ने कहा कि नए साल के दिन रात करीब 12.30 बजे उसका फोन बंद हो गया था, जिसके बाद वह लापता हो गया। मुकेश के भाई युकेश, जो खुद भी पत्रकार हैं, ने अपने भाई के वापस न आने पर 2 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

आईजी बस्तर पी सुंदरराज ने बताया कि शिकायत के बाद लापता पत्रकार का पता लगाने के लिए एक विशेष टीम गठित की गई।

उनकी आखिरी मोबाइल लोकेशन चट्टनपारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के घर पर मिली। वहां पुलिस को एक सेप्टिक टैंक मिला, जिसे हाल ही में ताजा कंक्रीट से सील किया गया था।

पुलिस ने टैंक को तोड़ा और मुकेश का शव बरामद किया। उसके सिर और पीठ पर चोट के कई निशान थे।

