Chembur Fire Incident: 3 नाबालिगों सहित 7 लोगों की मौत?, दुकान में बिजली तारों और उपकरणों में आग, देखें भयावह मंजर

Highlights ऊपरी मंजिल का इस्तेमाल आवास के रूप में किया जाता था। अधिकारी ने बताया कि इस घटना में सात लोग झुलस गए। आग लगने के कारणों के बारे में अभी पता नहीं चल पाया है।

Chembur Fire Incident: मुंबई में रविवार सुबह दो मंजिला दुकान-सह-आवासीय इमारत में आग लगने से तीन नाबालिगों सहित सात लोगों की मौत हो गई। दमकल विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। दमकल विभाग के अधिकारी ने बताया कि यह घटना सुबह पांच बजकर 20 मिनट पर चेंबूर इलाके की सिद्धार्थ कॉलोनी में हुई।

Chembur, Maharashtra: A massive fire breaks out at electrical wiring and installations in the shop on the ground floor, as well as in the household articles on the upper floor. 5 members of a family died in the fire blaze pic.twitter.com/Aldo03UgEq