Chandauli News: एक रास्ते को लेकर दो पक्षों में झड़प, 4 लोग घायल

Chandauli News: चंदौली सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में सोमवार रात कथित तौर पर रास्ते को लेकर विवाद में दो पक्षों के बीच हुए हिंसक संघर्ष में चार लोग घायल हो गये। पुलिस ने यह जानकरी दी। थाना प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि घटना थाना क्षेत्र के मुस्तफापुर गांव में हुई। उन्होंने बताया कि दलित समुदाय से जुड़े एक व्यक्ति ने अपने घर के बगल में आने-जाने के रास्ते पर चबूतरा बनवाने के साथ ही उस पर दीवार बना ली।

इसी रास्ते को लेकर उसका दूसरे समुदाय के लोगों से विवाद हुआ और दूसरे पक्ष के लोगों ने रात करीब आठ बजे दलित व्यक्ति के घर पर ईंट-पत्थर से हमला किया तथा बाद में कई लोगों को लाठी डंडे से भी पीटकर घायल कर दिया।

उन्होंने बताया कि मारपीट में एक पक्ष के तीन और दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति जख्मी हो गया। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों से कुल 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके उनमें से चार को गिरफ्तार कर लिया है।

