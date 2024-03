Budaun Double Murder: आखिर कैसे बचा युवराज, जानें आंखों देखीं, आरोपी ने चिल्लाते हुए कहा- जो भी आएगा उसे मार डालेगा

Highlights बिना आवाज किए दोनों भाइयों पर हमला करना शुरू कर दिया। मैं भी पकड़ा गया था और उसने मेरा मुंह बंद कर दिया था। टूटे शीशे में पैर फंसने से हमलावर घायल हो गया।

Budaun Double Murder: उत्तर प्रदेश के बदायूं में बड़ा हादसा हो गया है। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र के बाबा कॉलोनी में मंगलवार देर शाम साजिद (22) नाम के शख्स ने तीन सगे भाइयों आयुष, युवराज और आहान उर्फ हनी पर घर में घुसकर कुल्हाड़ी से हमला किया। हत्याकांड में आयुष (12) और आहान उर्फ हनी (आठ) की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल अवस्था में युवराज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। नाई की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति साजिद उसे भी मारना चाहता था। मारे गए दो बच्चों के 10 वर्षीय भाई ने खुलासा किया है कि हमलावर उसे भी मारना चाहता था, लेकिन असफल रहा। चैनल आजतक से बात करते हुए दोनों बच्चों के नाबालिग भाई ने कहा कि आरोपी (22 वर्षीय साजिद) ने बिना आवाज किए दोनों भाइयों पर हमला करना शुरू कर दिया।

#WATCH | Budaun (Uttar Pradesh) Double Murder Case | Surviving brother of the two deceased children and eyewitness to the incident says, "The man from salon had come here. He took my brothers upstairs, I don't know why he killed them. He tried to attack me too, but I pushed away… pic.twitter.com/GlNfJkRfKC — ANI (@ANI) March 20, 2024

#WATCH | Budaun Double Murder Case | Visuals from the spot after two children were murdered in the Baba colony near the Mandi Samiti outpost yesterday.



Budaun DM Manoj Kumar says, "We received information this evening that a man entered a house and murdered two young children… pic.twitter.com/1KwcKdqnPI — ANI (@ANI) March 20, 2024

Budaun (#UttarPradesh) Double Murder Case: Police officials inspect the house of the deceased children in Budaun. Two children were murdered in Baba Colony near the Mandi Samiti outpost yesterday. pic.twitter.com/Yvnygb8DMh — DD News (@DDNewslive) March 20, 2024

कुछ देर बाद वह उन दोनों को छत पर ले गया। बच्चे ने कहा कि मैं भी पकड़ा गया था और उसने मेरा मुंह बंद कर दिया था, इसलिए मैं दूसरों को सतर्क नहीं कर सका। टूटे शीशे में पैर फंसने से हमलावर घायल हो गया। मैं भाग निकला और नीचे सभी को बताया। अपनी जान बचाने की कोशिश में मेरी उंगली पर चोट लग गई। दरवाजे के पीछे बंद कर दिया गया, चिल्लाते हुए कहा कि जो भी आएगा उसे मार डालेगा।

#WATCH | Budaun, Uttar Pradesh Double Murder Case | Bodies of the deceased brought to their home after post-mortem. pic.twitter.com/c1Hj8iNYqO — ANI (@ANI) March 20, 2024

#WATCH | Budaun (Uttar Pradesh) Double Murder Case | Police detain the father and uncle of accused Sajid for questioning. Details awaited.



Two children were murdered in Baba Colony near the Mandi Samiti outpost yesterday. The accused was killed in retaliatory firing by the… pic.twitter.com/wPUM288loI — ANI (@ANI) March 20, 2024

इस बीच पुलिस ने घटना के आरोपी को एक मुठभेड़ में मार गिराया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार सिविल लाइंस थाना क्षेत्र की बाबा कॉलोनी में आज देर शाम नाई की दुकान चलाने वाले एक व्यक्ति ने घर में घुसकर तीन सगे भाइयों आयुष, युवराज और आहान उर्फ हनी पर कुल्हाड़ी से हमला किया।

#WATCH | Uttar Pradesh Minister Danish Azad Ansari on Badaun double murder



"It is a sad incident. The Yogi government, known for maintaining law and order, took immediate action in the matter." pic.twitter.com/4MvazagUNB — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) March 20, 2024

बरेली परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) डॉक्टर राकेश सिंह ने बताया कि घटना के कुछ घंटों बाद साजिद (22) नाम के एक आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। उन्होंने कहा, '' घटना के बाद दो बच्चों की नृशंस हत्या का अभियुक्त खून से लथपथ साजिद ऊर्फ जावेद मौके से भाग गया।

हमारी टीम को जब पता चला और उसका पीछा किया तो वह शेखूपुर के जंगल में दिखाई दिया। वहां हमारी एसओजी और थाना पुलिस पीछा करती हुई पहुंची तो अभियुक्त ने पुलिस पर फायर किया और फिर पुलिस की जवाबी गोलीबारी में वह घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गयी। आईजी ने बताया कि साजिद उर्फ जावेद पुत्र बाबू घटना का आरोपी था।

खून से लथपथ भाग रहा था तो लोगों ने बताया कि एक व्यक्ति खून से लथपथ भाग रहा है तो उसका पीछा किया गया। उन्होंने बताया कि घटना के कारणों का पता किया जा रहा है। इस बीच, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) प्रशांत कुमार ने बताया कि घटना रात क़रीब आठ बजे के आसपास हुई, जिसमें साजिद ऊर्फ जावेद नाम के व्यक्ति ने अपनी दुकान के सामने रहने वाले व्यक्ति के घर में जाकर उसके बच्चों पर हमला किया, जिसमें दो बच्चों के मृत्यु हो गई और एक घायल है। कुमार ने बताया कि घटना के बाद साजिद भागा और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए, उसकी घेराबंदी की।

#WATCH | Budaun Double Murder Case | Father of the deceased children, says, "I was unaware of the encounter (of the accused)...He (the accused) was trying to run away but the police caught him. There were two people. I live outside...We had no interaction with them before. We are… pic.twitter.com/6ClSXlWCmC — ANI (@ANI) March 20, 2024

उसने पुलिस पर भी फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में घायल हुआ, बाद में उसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा कि शुरुआत में स्थानीय लोग आक्रोशित थे लेकिन मौक़े पर पहुंचे उच्चाधिकारियों ने मामला संभाल लिया। उन्होंने कहा कि घटना आपसी दुश्मनी के कारण हुई। इससे पहले आई जी ने कहा कि यह लेनदेन का मामला है अथवा कोई और रंजिश है, इसकी गहन जांच की जा रही है।

उन्होंने बताया कि अभी परिवार दुखी है इसलिए उससे ज्यादा बात नहीं की जा रही है l आईजी ने बताया कि आरोपी घर में गया और पहले बच्चों की दादी से मिला और उसके बाद उसने दूसरी मंजिल पर जाकर तीनों बच्चों पर हमला किया जिसमें दो बच्चों की मौत हो गयी जबकि एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया जिसका इलाज कराया जा रहा है और वह खतरे से बाहर है।

#WATCH | | Budaun (Uttar Pradesh) Double Murder Case: Heavy police deployment outside the house of the deceased children in Budaun.



Two children were murdered in Baba Colony near the Mandi Samiti outpost yesterday. The accused was killed in retaliatory firing by the Police. pic.twitter.com/0tYf8KS6mu — ANI (@ANI) March 20, 2024

उन्होंने बताया कि घटना सिविल लाइंस थाने की मंडी पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर हुई घटना के बाद परिवार के सदस्यों और कुछ स्थानीय निवासियों ने दुकानों में तोड़फोड़ की और एक मोटरसाइकिल को क्षतिग्रस्त कर दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने इलाके में सुरक्षा तैनात करने का आदेश दिया है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि साजिद इलाके में नाई की दुकान चलाता था और उसकी दुकान मृतक बच्चों के घर के काफी करीब स्थित है। पुलिस के अनुसार थाना सिविल लाइंस के मंडी पुलिस चौकी से चंद कदम दूर यह घटना घटित हुई है। इस घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और बाइक में तोड़फोड़ की और दुकानें भी तोड़ी गईं।

एसएसपी समेत पुलिस बल मौके पर मौजूद है और भीड़ को संभालने की कोशिश की जा रही है। जिलाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि थाना सिविल लाइंस के बाबा कॉलोनी में आज एक व्यक्ति ने घर में घुसकर तीन सगे भाइयों पर हमला कर दिया, जिसमें दो बच्चों की मौत हो गयी, जबकि एक बच्चा घायल है।

उन्होंने बताया कि घटना के कारणों की जानकारी नहीं मिल पा रही है। फिलहाल दोनों मृत बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और घायल बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर हैं और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया जा रहा है।

