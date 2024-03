Budaun Double Murder Case Update: दामाद ने जो किया अफसोस, साजिद की सास बोली, 'मेरी बेटी का क्या होगा'

Highlights बदायूं हत्याकांड में जावेद ने खोल दिए सारे राज साजिद की सास बोली, अफसोस है दामाद ने जो किया सास ने कहा दामाद भी चला गया अब मेरी बेटी का क्या होगा

Budaun Double Murder Case Update: बदायूं में दो बच्चों की हत्या करने वाला साजिद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया है। साजिद की पत्नी सना अपने मां के घर पर रह रही है। बीते दिनों पहले सना को इस बात की जानकारी मिली कि उसके पति साजिद ने चाकू से दो बच्चों को काट कर मौत के घाट उतार दिया। सना ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जिससे उसके घरवालों ने पांच साल पहले शादी करवाई।

#WATCH | Budaun Double Murder Case | Second accused in the matter, Javed arrested by Police from Bareilly (Uttar Pradesh) last night.



In a video, sourced to Police, he is heard saying, "...I ran straight to Delhi and from there I have to come to Bareilly to surrender. I have… pic.twitter.com/zIPcXZ0bwy — ANI (@ANI) March 21, 2024

वह दरिंदा निकल जाएगा। आज तक को दिए एक इंटरव्यू में सना ने कहा कि वह 15 दिनों से यहां पर अपनी मां के साथ रह रही है। पिछली बुधवार को उसकी साजिद के साथ बात हुई थी। इस बीच, साजिद की सास भी कैमरे के सामने आई। उसने कहा कि दामाद ने जो किया उसका हमें बहुत अफसोस है। लेकिन, मेरी बेटी का क्या होगा। सास ने कहा कि मेरी बेटी को कोई बीमारी नहीं है और न ही वह गर्भवती है।

#WATCH | Lucknow: On the Budaun double murder case, UP Deputy CM Keshav Prasad Maurya says, "One accused has already been killed in the police encounter, another accused is arrested as per the information. It's clear that if someone commits a crime won't be able to hide or… pic.twitter.com/0l7jgMxMar — ANI (@ANI) March 21, 2024

खाना खाया, सब ठीक यहीं पूछता था साजिद

साजिद की पत्नी सना और उसकी सास ने कहा कि हमारे फोन में बैलेंस नहीं था। इसलिए संपर्क नहीं कर पाए थे। साजिद मेरे नंबर पर ही फोन कर सना से बात करता था। वहीं, सास ने यह भी कहा कि वह फोन पर वह ज्यादा बात नहीं करता था। बस सना से पूछता था कि कैसी हो,खाना खाया कि नहीं। सास ने कहा कि जितना हमें पता है हम उतना ही बताएंगे। सना ने कहा कि उसके पास मोबाइल फोन नहीं है।

#WATCH | Budaun Double Murder Case | On the arrest of the second accused, Javed- who is the brother of accused Sajid, Gaurav Kumar Bishnoi, SHO civil lines, Budaun, says, "He (Javed) is in police custody. The investigation is going on and whatever comes out, it'll be told in the… pic.twitter.com/l2lhPrrqsI — ANI (@ANI) March 21, 2024

जावेद ने खोल दिए सारे राज

बदायूँ डबल मर्डर केस मामले में पुलिस ने दूसरे आरोपी जावेद को गिरफ्तार कर लिया है। सिविल लाइंस एसएचओ गौरव कुमार बिश्नोई ने बताया कि जावेद पुलिस की हिरासत में है। जांच चल रही है और जो भी सामने आएगा। वह शाम छह बजे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाएगा।

