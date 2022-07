भारतीय जनता युवा मोर्चा के युवा नेता प्रवीण नेट्टारू की हत्या, दक्षिण कन्नड़ में विहिप ने किया बंद का आह्वान, आखिर क्या है मामला

Highlights सरकारी बसों पर पथराव की घटनाएं भी सामने आई हैं। पथराव की घटना में पुत्तूर से मंगलुरु जा रही एक बस को नुकसान पहुंचा है। हिंदू संगठनों से जुड़े युवा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर एकत्रित हो गए।

मेंगलुरुः कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की युवा इकाई के एक नेता की हत्या के विरोध में विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के बंद के आह्वान पर बुधवार को दुकान मालिकों ने शटर गिरा दिए। विहिप ने सुलिया, कदबा और पुत्तूर तालुकों में हड़ताल का आह्वान किया है।

कुछ स्थानों से सरकारी बसों पर पथराव की घटनाएं भी सामने आई हैं। बोलवार में पथराव की घटना में पुत्तूर से मंगलुरु जा रही एक बस को नुकसान पहुंचा है। इस बीच, भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) जिला समिति के सदस्य प्रवीण नेट्टारू के पार्थिव शरीर को संघ संगठनों के कार्यकर्ताओं द्वारा एम्बुलेंस में नेट्टारू ले जाया गया।

Karnataka | Body of BJP Yuva Morcha worker Praveen Nettaru, who was hacked to death by unidentified people yesterday, brought to his native village Bellare in Sullia taluk of Dakshina Kannada district pic.twitter.com/wgVEvwxaCt