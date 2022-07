बिहार: साधु बनकर भिक्षा मांग रहे थे छह मुस्लिम युवक, बजरंग दल के सदस्यों ने पकड़ कर पीटा

Highlights बिहार के हाजीपुर में साधु बने छह मुस्लिम युवकों की पिटाई सावन महीने में नंदी बैल के साथ भीख मांग रहे थे बजरंग दल के सदस्यों ने पकड़ कर बेरहमी से मारा

हाजीपुर: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता छह लोगों की बेरहमी से पिटाई करते नजर आ रहे हैं। वायरल हो रहा वीडियो बिहार के हाजीपुर का है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सभी छह लोग मुस्लिम हैं जो नंदी के साथ साधु वेश में घूम कर भीख मांग रहे थे। बजरंग दल का सदस्यों ने ये भी आरोप लगाया कि साधु के वेश में घूम रहे लोग किसी साजिश का हिस्सा हो सकते हैं। पुलिस सभी छह लोगों को हिरासत मे ले कर पूछताछ कर रही है।

Bihar | People of a different faith who were allegedly begging dressed as 'Sadhus' were caught & thrashed by members of the Bajrang Dal in Vaishali.



Police have taken cognizance of the video and have initiated action into the matter.



(Screengrabs from the viral video) pic.twitter.com/VoFpLHb6wg