Bengaluru Volvo Crash: कार पर कंटेनर ट्रक?, पूरा परिवार खत्म, 6 की मौत, देखें वीडियो

Highlights दुर्घटना के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर वाहनों का आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ। दुर्घटना बेंगलुरु के बाहरी इलाके नेलमंगला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर हुई। नेलमंगला-तुमकुरु राजमार्ग पर डिवाइडर से कूदे एक कंटेनर ट्रक ने कुचल दिया।

Bengaluru Volvo Crash: बेंगलुरु के पास शनिवार को भीषण हादसा हो गया। सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 06 सदस्यों की मौत हो गई। परिवार वोल्वो एसयूवी से जा रहा था। कंटेनर ट्रक पलट गया। अंदर मौजूद सभी लोगों की मौत हो गई। वोल्वो एसयूवी की दिल दहला देने वाली दुर्घटना ने कई सवाल खड़े किए। वोल्वो XC90 को नेलमंगला-तुमकुरु राजमार्ग पर डिवाइडर से कूदे एक कंटेनर ट्रक ने कुचल दिया। दुर्घटना के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर वाहनों का आवागमन बुरी तरह प्रभावित हुआ। दुर्घटना बेंगलुरु के बाहरी इलाके नेलमंगला के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर हुई।

This pic is a reminder that being safer on the road is not achieved by a safer car alone.



Safe Roads + Safe Driver + Safe Car -->



All three are essential for safety.



All the passengers in this Volvo lost lives in this car which supposedly went through all types of testing. pic.twitter.com/7p52rs2btF