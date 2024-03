Bengaluru Cafe Blast: रामेश्वरम कैफे धमाके में संदिग्ध हमलावर की पहली तस्वीर आई सामने, NIA ने रखा 10 लाख इनाम

Highlights Bengaluru Cafe Blast: पूर्वी बेंगलुरु के ब्रुकफील्ड में रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को हुआ Bengaluru Cafe Blast: विस्फोट में कम से कम 10 लोग घायल हो गए थे Bengaluru Cafe Blast: एनआईए ने इसी संदिग्ध के ऊपर करीब 10 लाख रुपए का इनाम रखा

Bengaluru Cafe Blast: बेंगलुरु के कैफे में हुए धमाके से संबंधित एक संदिग्ध आरोपी की तस्वीर सामने आ गई है, तस्वीर में वो बस यात्रा करते हुए दिखा। पूर्वी बेंगलुरु के ब्रुकफील्ड में रामेश्वरम कैफे में 1 मार्च को हुए विस्फोट में कम से कम 10 लोग घायल हो गए थे। बताते चले कि पिछले दिनों एनआईए ने इसी संदिग्ध के ऊपर करीब 10 लाख रुपए का इनाम रखा और ये भी कहा कि जो भी इसके बारे में सूचना देता है, उसे ये इनामी राशि दी जाएगी।

इससे पहले NIA के सामने आई तस्वीरों में से एक में संदिग्ध को बिना टोपी या मास्क के भी दिख रहा है। इससे पहले, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने कैफे में प्रवेश करते समय टोपी, मास्क और चश्मा पहने संदिग्ध हमलावर की तस्वीर पोस्ट की थी। एजेंसी ने फोन नंबर और ईमेल साझा किए, जहां लोग उस अज्ञात व्यक्ति के बारे में जानकारी भेज सकते थे जो मुख्य संदिग्ध के रूप में उभरा है।

