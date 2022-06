J-K में बढ़ रहे टारगेट किलिंग के मामले, अब आतंकियों ने हिंदू बैंक मैनेजर को उतारा मौत के घाट

Highlights मृतक की पहचान विजय कुमार के तौर पर हुई है। वह हनुमानगढ़ राजस्थान का रहने वाला था।

जम्मू: कश्मीर में आतंकी हिंसा और अप्रवासी नागरिकों के अतिरिक्त अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर हमले रुक नहीं रहे। गुरुवार को आतंकियों ने एक बैंक मैनेजर की हत्या कर दी। वह राजस्थान का निवासी था। सुबह एक वाहन में हुए विस्फोट में तीन जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनकी हालत नाजुक है। कल रात को भी एक नागरिक को गोली मार जख्मी कर दिया गया था।

बैंक मैनेजर की हत्या

आतंकियों ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के आरेह इलाके में अब एक बैंक मैनेजर को निशाना बनाया है। कुलगाम में इलाकाई देहाती बैंक शाखा के बैंक प्रबंधक पर आज सुबह आरेह इलाके में आतंकियों ने गोली चला दी। इस हमले में बैंक मैनेजर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया परंतु इलाज के दौरान उसे दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान विजय कुमार के तौर पर हुई है। वह हनुमानगढ़ राजस्थान का रहने वाला था।

J&K | Ellaqie Dehati Bank manager Vijay Kumar shot dead by terrorists at Areh Mohanpora in Kulgam district. He was a resident of Hanumangarh, Rajasthan



(Visuals from Kulgam hospital) pic.twitter.com/GhFI9zPbmD