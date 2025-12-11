Ballia Crime News: मौसी के घर आता था आफताब, बहन को अगवा कर किया दुष्कर्म, 2 दिन बाद पुलिस ने कराया मुक्त?

Highlights 19 वर्षीया युवती की मौसी कुशीनगर जिले के पटहेरवा थाना क्षेत्र के सिंदुरिया खुर्द गांव में रहती है। मौसी का बेटा आफताब उर्फ गब्बर रिश्तेदारी के कारण अक्सर युवती के घर आता रहता था। आफताब ने 25 नवंबर को युवती को बहला फुसला कर अगवा कर लिया।

Ballia: बलिया जिले की उभांव पुलिस ने कुशीनगर जिले के निवासी एक युवक को अपनी मौसेरी बहन को अगवा कर दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) ओमवीर सिंह ने बताया कि पुलिस ने आरोपी को बुधवार को थाना क्षेत्र के तुर्तीपार गांव के समीप से गिरफ्तार किया।

पुलिस के अनुसार उभांव थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 19 वर्षीया युवती की मौसी कुशीनगर जिले के पटहेरवा थाना क्षेत्र के सिंदुरिया खुर्द गांव में रहती है। उसकी मौसी का बेटा आफताब उर्फ गब्बर रिश्तेदारी के कारण अक्सर युवती के घर आता रहता था। आफताब ने 25 नवंबर को युवती को बहला फुसला कर अगवा कर लिया।

उन्होंने बताया कि इस मामले में युवती के पिता की शिकायत पर आफताब के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 87 (महिला का अपहरण) के तहत 27 नवंबर को मामला दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि उभांव पुलिस ने दो दिन पहले अगवा युवती को मुक्त करा लिया।

युवती ने पुलिस को और अदालत में बयान दिया है कि आफताब ने उसे अगवा करने के बाद उससे दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने युवती के बयान के आधार पर मामले में बलात्कार और जान से मारने की धमकी देने के आरोप की धारा बढ़ा दी है।

Web Title: Ballia Crime News Aftab come mausi house kidnapped sister raped her police freed him after 2 days uttar pradesh