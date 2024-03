Badaun Double Murder Case: साजिद ने पत्नी संगीता से कहा पत्नी के प्रसव के लिए 5000 रुपये की जरूरत है, मृतक बच्चों के पिता विनोद कुमार ने कहा, वह अंदर गई और इसके बाद...

Highlights युवराज पर भी हमला किया जो अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। मृतक बच्चों के पिता एक निजी ठेकेदार हैं और घटना के समय वह बाहर थे। कुछ घंटों बाद साजिद (22) को पुलिस के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया।

Badaun double murder case: बदायूं में दो नाबालिग भाइयों की उनके घर में नृशंस हत्या करने के आरोपी उस परिवार को जानते थे और एक आरोपी अपनी पत्नी के प्रसव के लिए पैसे मांगने वहां गया था। इस मामले में मृतक बच्चों के पिता विनोद कुमार की शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक, “आरोपी साजिद, नाई की दुकान चलाने वाले अपने भाई जावेद के साथ मंगलवार को सुबह करीब सात बजे उनके घर पहुंचा था।” प्राथमिकी के मुताबिक, “साजिद ने मेरी पत्नी संगीता से कहा कि उसे अपनी पत्नी के प्रसव के लिए 5,000 रुपये की जरूरत है।

जब मेरी पत्नी पैसे लेने अंदर गई, साजिद घर की छत पर चला गया। उसी समय जावेद भी छत पर पहुंच गया और उन्होंने मेरे दो बेटों- आयुष (12) और अहान उर्फ हनी (8) को छत पर बुलाया।” विनोद कुमार ने प्राथमिकी में कहा है “इन आरोपियों ने तेज धार वाले चाकू से दोनों नाबालिग बच्चों पर हमला किया और सीढ़ी से नीचे आते समय इनके कपड़ों पर खून लगा था।

बच्चों की मां ने आरोपियों को नीचे आते देखा।” प्राथमिकी के मुताबिक, “जब मेरी पत्नी पैसे लेकर बाहर आई तो उसने साजिद और जावेद को चाकू के साथ सीढ़ी से नीचे आते देखा। मेरी पत्नी को देखकर उन्होंने कहा कि आज मैंने अपना काम कर दिया है। और उन्होंने वहां से भागने का प्रयास किया।”

इन आरोपियों ने विनोद कुमार के तीसरे बेटे युवराज पर भी हमला किया जो अस्पताल में भर्ती है और उसकी हालत स्थिर बनी हुई है। मृतक बच्चों के पिता एक निजी ठेकेदार हैं और घटना के समय वह जिले से बाहर थे। उनकी पत्नी संगीता और उनकी मां घर में मौजूद थीं। इस घटना के कुछ घंटों बाद साजिद (22) को पुलिस के साथ मुठभेड़ में मार गिराया गया।

जावेद की तलाश की जा रही है। पुलिस ने इस घटना के कारण के बारे में अभी कुछ नहीं कहा है। जावेद और साजिद दोनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह घटना दो अलग अलग समुदायों से संबद्ध होने के मद्देनजर क्षेत्र में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है।

