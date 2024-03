Badaun Double Murder Case: 'बेटे का एनकाउंटर', साजिद की मां ने कहा, 'गलत काम किया तो अंजाम तो यही होना था'

Highlights आरोपी की मां बोली पुलिस ने सही किया बेटे का एनकाउंटर कर दिया आरोपी की मां ने कहा, बेटा नाई की दुकान चला रहा था जावेद के बारे में नहीं पता है कि वह कहां पर है

Badaun Double Murder Case: बदायूं में दो मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई। साजिद-जावेद ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गए। हालांकि, पुलिस ने एक आरोपी साजिद को एनकाउंटर में मार गिराया है। अब इस पूरी घटना पर आरोपी की मां सामने आई है।

Badaun double murder case: Accused’s mother justifies encounter of son Sajid, says 'police did right thing' pic.twitter.com/sYcOYZgYLw