अतीक अहमद के रिश्तेदारों ने कब्जाई थी वक्फ की संपत्ति, तीन मंजिला भवन पर चला बुलडोजर, देखें

Highlights अतीक अहमद के रिश्तेदारों के एक निर्माणाधीन अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया गया संबंधित भूखंड एक वक्फ संपत्ति थी जिसे "फर्जी दस्तावेजों" का उपयोग करके "कब्जा" किया गया था पिछले साल 18 नवंबर को पुरा मुफ्ती पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था

प्रयागराज: प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) ने दिवंगत गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद के भाई (दिवंगत) अशरफ की पत्नी ज़ैनब फातिमा और उसके रिश्तेदारों के एक निर्माणाधीन अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाया। यह कार्रवाई गुरुवार, 20 जून को की गई। प्राधिकरण ने कहा है कि संबंधित भूखंड एक वक्फ संपत्ति है जिसे "फर्जी दस्तावेजों" का उपयोग करके "कब्जा" किया गया था। इस संपत्ति पर पीडीए ने नोटिस दिया था लेकिन आरोपी स्वामित्व साबित करने में विफल रहे।

वक्फ बोर्ड के कार्यवाहक माबूद अहमद की शिकायत के आधार पर पिछले साल 18 नवंबर को पुरा मुफ्ती पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में कहा गया था कि सैयद मोहम्मद एजाज नाम के व्यक्ति ने प्रयागराज जिले के अकबरपुर सल्लाहपुर में अपनी पैतृक संपत्ति का कई बीघे हिस्सा वक्फ को दान कर दिया था और अब वह अमेरिका में बस गए हैं। इस वक्फ संपत्ति के केयरटेकर मोहम्मद असियाम ने माबूद अहमद को जमीन की देखभाल का काम सौंपा था।

#WATCH | Prayagraj, UP: Prayagraj Development Authority begins the demolition of the house of Zainab Fatima, wife of gangster Atiq Ahmed's brother Ashraf. pic.twitter.com/AbDlHHlDdW