Amritsar encounter: मुठभेड़ में चार गैंगस्टर ढेर, 3 पुलिसकर्मी घायल, एके-47 और पिस्तौल बरामद, देखें वीडियो

Highlights रूपा और कुसा दूसरे मॉड्यूल का हिस्सा थे। कुसा ने मूसेवाला पर गोली चलाई थी। कुसा और रूपा 29 मई को मूसेवाला की कार का पीछा कर रहे थे।

चंडीगढ़ः अमृतसर में पंजाब पुलिस और गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में कथित तौर पर शामिल 4 बदमाशों के बीच बुधवार को मुठभेड़ हुआ। पुलिस ने 4 को मार गिराया है। पंजाब के अमृतसर ज़िले के चीचा भकना गांव में पुलिस और गैंगस्टरों के बीच चल रही मुठभेड़ में एक पत्रकार घायल हुआ है

डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला हत्या मामले में जो 4 शूटर की आज मुठभेड़ में मौत हुई है। 3 पुलिसकर्मी घायल हैं, जो खतरे से बाहर हैं। मौके से एक एके-47 और पिस्तौल बरामद हुआ है। मौके से एक बैग भी बरामद हुआ। जांच चल रही है।

Amritsar encounter | We were keeping track of accused in the Sidhu Moosewala murder case and our task force saw some movement in this area. We acted upon it. Our forensic team is at the spot for further investigation: Punjab DGP Gaurav Yadav pic.twitter.com/5NQjBXho98