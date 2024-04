रूह कंपा देने वाला मामला आया सामने, 5 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, 15-20 लोग पुलिस हिरासत में

Highlights दक्षिणी गोवा में 5 वर्षीय के साथ हुआ दुष्कर्म इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ पुलिस करीब 15 से 20 लोगों से कर रही पूछताछ

पणजी:गोवा से भयावह और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जो प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गया है। बात ये है कि दक्षिण गोवा में आने वाले क्षेत्र वास्को में 5 वर्षीय बच्ची का पहले रेप किया और फिर उसको गला दबा कर मार डाला। खबरों से पता चला है कि जब हादसा घटित हुआ, उस दौरान करीब 15 लोग मौजूद थे। पुलिस अब केस में जांच से सभी तार खंगाल रही है और करीब 20 लोगों से पूछताछ भी कर चुकी है।

रिपोर्ट क्या कहती है..

एएनआई रिपोर्ट के मुताबिक, दक्षिण गोवा की एसपी सुनीता सावंत ने कहा, बच्ची की बॉडी को पुलिस सर्जन के द्वारा जांचा और उसका पोस्टमार्टम भी कर लिया गया। पोस्ट मार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, इसके बाद उसका गला दबाकर मार दिया गया। हमने इमारत में काम करने वाले लगभग 15-20 मजदूरों को हिरासत में ले लिया है। वास्को पुलिस ने राज्य की ओर से आईपीसी की धारा 376, 302, पॉस्को अधिनियम और यौन उत्पीड़न, हत्या के तहत मामला दर्ज किया है। गोवा चिल्ड्रेन एक्ट रेप और गला दबाकर हत्या की पुष्टि हुई है।

इसी तरह का एक मामला उत्तरी गोवा में घटा

यह पहला मौका नहीं है, जब इस तरह के गंभीर मामला सामना आया है। एक महीने पहले छह साल की बच्ची के साथ रूसी नागरिक ने रेप किया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि अपराधी अपराध करने के बाद देश से भाग गया। यह घटना उत्तरी गोवा के अरामबोल गांव में दर्ज की गई। उसके माता-पिता को यह नहीं पता था कि जब उन्होंने अपनी छोटी बेटी को शिविर के लिए भेजा तो उसे किस कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। अपने शिविर से लौटने के कुछ दिनों बाद पीड़िता ने अपने माता-पिता को इस बारे में बताया, जिन्होंने बाद में 16 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई। हालांकि, तब तक अपराधी देश छोड़कर भाग चुका था।

#WATCH | Delhi: On 5-year-old allegedly raped and murdered in Goa, NCPCR Chairperson Priyank Kanoongo says, "We have taken cognizance in this matter. By issuing a notice to the Goa government, we will provide a detailed report... We need a strict law and its implementation.… pic.twitter.com/IOYaqVKHyd