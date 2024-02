पेड़ से लटकी मिलीं 2 नाबालिग लड़कियां, सामूहिक दुष्कर्म का आरोप

Highlights उत्तर प्रदेश में पेड़ से लटके मिले दो लड़कियों के शव परिजनों का सामूहिक दुष्कर्म का आरोप

उत्तर प्रदेश के घाटमपुर इलाके के एक गांव में ईंट भट्टे के पास एक खेत में दो लड़कियों के शव एक पेड़ से लटके पाए गए हैं। परिजन का आरोप है कि इन नाबालिगों के साथ कुछ दिन पहले बलात्कार किया गया था। ये लड़कियां इसी ईंट-भट्टे में काम करती थीं।

Kanpur | Additional Police Commissioner (Law and Order) Harish Chander says, "Last night, information regarding the bodies of two minor girls found hanging was received at PS Ghatampur. A team of police and forensic experts conducted a probe at the site where the bodies were… pic.twitter.com/TXYr5j2TkX