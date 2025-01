Zimbabwe vs Afghanistan, 2nd Test: 5 दिन, 40 विकेट और 968 रन?, अफगानिस्तान ने जिंबॉब्वे को 72 रन से हराकर सीरीज पर 1–0 से कब्जा, राशिद खान ने 66 रन देकर झटके 7 विकेट

Highlights Zimbabwe vs Afghanistan, 2nd Test: राशिद के अलावा जिया उर रहमान ने 44 रन देकर दो विकेट लिए। Zimbabwe vs Afghanistan, 2nd Test: जिंबॉब्वे को कल के स्कोर 205 रन पर आउट कर दिया। Zimbabwe vs Afghanistan, 2nd Test: अंतिम दिन जीत के लिए केवल 02 विकेट की दरकार थी।

Zimbabwe vs Afghanistan, 2nd Test: अनुभवी लेग स्पिनर राशिद खान ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 66 रन देकर सात विकेट लिए, जिससे अफगानिस्तान ने सोमवार को यहां दूसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच में जिंबॉब्वे को 72 रन से हराकर दो मैच की सीरीज 1–0 से जीती। अफगानिस्तान को पांचवें और अंतिम दिन जीत के लिए केवल दो विकेट की दरकार थी। उसने 13 मिनट और 15 गेंद के अंदर दोनों विकेट हासिल करके जिंबॉब्वे को कल के स्कोर 205 रन पर आउट कर दिया। राशिद के अलावा जिया उर रहमान ने 44 रन देकर दो विकेट लिए। इस 5 दिन में 40 विकेट गिरे और 968 रन बने। राशिद खान को प्लेयर ऑफ द मैच और रहमत शाह को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया।

Two impressive centuries led the way for Afghanistan to set a competitive target for the hosts 💥#ZIMvAFG 📝: https://t.co/hIWL34F476pic.twitter.com/jSCSVhbEUB — ICC (@ICC) January 5, 2025

Rashid Khan's wizardry lands Afghanistan a historic Test series win in Zimbabwe 💫#ZIMvAFG 📝: https://t.co/hIWL34FBWEpic.twitter.com/c8fuBLSO14— ICC (@ICC) January 6, 2025

अफगानिस्तान ने अपनी पहली पारी में 157 रन बनाए थे। जिंबॉब्वे ने इसके जवाब में 243 रन बनाकर 86 रन की बढ़त हासिल की थी। अफगानिस्तान ने रहमत शाह (139) और इस्मत आलम (101) के शतकों की मदद से अपनी दूसरी पारी में 363 रन बनाकर जिंबॉब्वे के सामने 278 रन का लक्ष्य रखा था। इन दोनों टीम के बीच पहला टेस्ट मैच ड्रॉ रहा था।