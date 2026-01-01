VIDEO: नव वर्ष के पहले दिन महाकालेश्वर मंदिर पहुंची इंडियन वुमन क्रिकेट टीम, किए महाकाल के दर्शन

India women's team: स्मृति मंधाना ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के साथ 2026 के पहले दिन उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में प्रार्थना करने और भस्म आरती में भाग लेने के लिए दौरा किया।

By अंजली चौहान | Updated: January 1, 2026 11:21 IST2026-01-01T11:18:53+5:302026-01-01T11:21:34+5:30

India women's team: नव वर्ष 2026 के पहले दिन भारतीय महिला क्रिकेट टीम मध्य प्रदेश के महाकालेश्वर मंदिर दर्शन करने पहुंची हैं। महिला क्रिकेट टीम की सदस्य मंदिर में भस्म आरती में शामिल हुईं और पूजा-अर्चना की। सोशल मीडिया पर साझा किए गए एक वीडियो में, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, रेणुका सिंह ठाकुर, स्नेह राणा, राधा यादव और अरुंधति रेड्डी सहित अन्य खिलाड़ी मंदिर परिसर में बैठकर प्रार्थना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खिलाड़ियों ने पुजारी से आशीर्वाद भी प्राप्त किया, क्योंकि वे आने वाले एक और उज्ज्वल वर्ष के लिए तैयार हैं।

मालूम हो कि 'विमेन इन ब्लू' ने सबसे ऐतिहासिक प्रदर्शनों में से एक करके अपना पहला ICC महिला वर्ल्ड कप खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। टूर्नामेंट के बीच में ही बाहर माने जाने से लेकर ट्रॉफी उठाने तक, यह एक ऐसा साल था जिसने विश्वास, लचीलेपन और भारतीय महिला क्रिकेट को फिर से परिभाषित किया। भारत की वर्ल्ड कप यात्रा की शुरुआत थोड़ी डगमगाती हुई हुई थी। टूर्नामेंट के बीच में लगातार तीन हार, पहले दक्षिण अफ्रीका से, फिर ऑस्ट्रेलिया से, और आखिर में इंग्लैंड से, टीम के सामने बाहर होने का खतरा मंडरा रहा था। जब मोमेंटम पूरी तरह से उनके खिलाफ था, तो हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम को प्रतियोगिता में बने रहने के लिए किसी चमत्कार की ज़रूरत थी।

वह टर्निंग पॉइंट न्यूजीलैंड के खिलाफ आया, जब उन्होंने उन्हें 53 रनों से हराया। बाद में, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करते हुए, भारत ने सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 339 रनों का रिकॉर्ड रन चेज़ किया, जो पुरुष और महिला टूर्नामेंट में किसी भी टीम द्वारा वर्ल्ड कप नॉकआउट मैच में किसी भी विपक्षी टीम के खिलाफ सबसे बड़ा रन चेज़ था। 2005 और 2017 के फाइनल में दिल टूटने के बाद, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर ट्रॉफी जीती।


हरमनप्रीत कौर के लिए भी एक यादगार पल था। एक घरेलू दिग्गज जिसने कभी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला और एक कप्तान जिसने 2009 में भारत के लिए डेब्यू किया था, आखिरकार देश के लंबे समय से देखे जा रहे सपने को पूरा किया। हाल ही में, हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने पांच मैचों की T20I सीरीज़ में श्रीलंका को 5-0 से हराया। यह भारत महिला टीम की T20I में तीसरी 5-0 से सीरीज़ जीत थी। उन्होंने पहले यह कारनामा 2019 में वेस्टइंडीज (अवे) और 2024 में बांग्लादेश (अवे) के खिलाफ किया था। श्रीलंका महिला टीम, जिसने अब तक केवल चार पांच मैचों की T20I सीरीज़ खेली हैं, को पहली बार 5-0 से हार का सामना करना पड़ा।

