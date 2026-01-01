नववर्ष की पूर्व संध्या पर शराब पीकर वाहन चलाने के कारण 868 चालान काटे, 2025 से 56 फीसदी अधिक

Highlights सड़कों, रात्रि आयोजन स्थलों और आवासीय इलाकों में विशेष प्रवर्तन दल तैनात किए गए थे। रातभर विभिन्न स्थानों पर चौकियां स्थापित कर नशे में वाहन चलाने वालों की जांच की गई। घटना पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की गई।

नई दिल्लीः दिल्ली यातायात पुलिस ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर शराब पीकर वाहन चलाने के कारण 868 चालान काटे जो पिछले साल से लगभग 56 फीसदी अधिक है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि पिछले साल शराब पीकर वाहन चलाने पर 556 चालान किए गए थे। अधिकारी के अनुसार नशे व तेज रफ्तार वाहन चलाने, मोटरसाइकिल से करतब दिखाने और अन्य उल्लंघनों पर अंकुश लगाने के लिए प्रमुख सड़कों, रात्रि आयोजन स्थलों और आवासीय इलाकों में विशेष प्रवर्तन दल तैनात किए गए थे।

उन्होंने बताया कि रातभर विभिन्न स्थानों पर चौकियां स्थापित कर नशे में वाहन चलाने वालों की जांच की गई। नववर्ष के जश्न के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस और स्थानीय पुलिस के 20,000 जवान तैनात किए गए थे। भीड़ की गतिविधियों पर नजर रखने और किसी भी घटना पर त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की गई।

जिला नियंत्रण कक्षों के बीच वास्तविक समय में समन्वय रखा गया। पुलिस के मुताबिक, कनॉट प्लेस, हौज खास और एयरोसिटी जैसे इलाकों पर विशेष ध्यान दिया गया, जहां भीड़ जुटने की संभावना होती है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य केवल उल्लंघनों पर कार्रवाई करना नहीं, बल्कि नशे में वाहन चलाने वालों को कड़ा संदेश देना भी था।

क्योंकि इसी के कारण सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। पिछले साल, दिल्ली यातायात पुलिस ने नववर्ष की पूर्व संध्या पर शराब पीकर वाहन चलाने पर 558 चालान किए थे, जो उस समय पिछले वर्ष की तुलना में 34 प्रतिशत अधिक बताया गया था। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 2023 में शराब पीकर वाहन चलाने पर 416 चालन किए थे, जबकि 2022 में यह आंकड़ा 318, 2021 में 25, 2020 में 19 और 2019 में 299 था।

Web Title: happy new year 868 challans issued drunk driving New Year's Eve, 56% more than in 2025