WTC Final: टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन पूरे करने वाले 13वें भारतीय, टीम इंडिया खेवनहार रहाणे!

WTC Final: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के तीसरे दिन शुक्रवार को अनुभवी अजिंक्य रहाणे और शारदुल ठाकुर ने टीम की लाज हद तक बचा ली। दोनों ने सातवें विकेट के लिए 109 रन की साझेदारी की। रहाणे ने 89 और ठाकुर ने 51 रन की पारी खेली।

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के तीसरे दिन शुक्रवार को भारत की पहली पारी 296 रन पर सिमट गयी। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 469 रन बनाये थे जिससे उसके पास 173 रन की बढ़त है। ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान पैट कमिंस ने तीन जबकि स्कॉट बोलैंड और मिशेल स्टार्क ने दो-दो विकेट लिये।

रहाणे ने 55वें ओवर में ग्रीन की गेंद पर दो रन लेकर टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन पूरे करने वाले 13वें भारतीय बने। इस पारी से पहले उनके नाम 82 टेस्ट में 4931 रन थे। अगले ओवर में गेंदबाजी के लिए आयें कमिंस की गेंद पर पहले स्लिप में डेविड वार्नर से रहाणे का कैच छूट गया।

Ajinkya Rahane was #TeamIndia's 🔝 performer from the first innings for his classy 89 off 129 deliveries in the #WTC23 Final 👏🏻👏🏻



A look at his batting summary 🔽 @ajinkyarahane88

पारी के 44वें ओवर में कमिंस की गेंद पर कैमरुन ग्रीन ने गली क्षेत्र में शारदुल का कैच टपकाया और इस बल्लेबाज को दूसरा जीवनदान दिया। रहाणे ने ऑस्ट्रेलियाई कप्तान के अगले ओवर में चौका और फिर शानदार हुक शॉट पर छक्का लगाकर 92 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा कर टीम में वापसी का जश्न मनाया।

उन्होंने ग्रीन के खिलाफ स्लिप के ऊपर से चौका जड़कर शारदुल के साथ अर्धशतकीय साझेदारी पूरी की और फिर दिलकश कवर ड्राइव पर गेंद को बाउंड्री के पार भेजा । रहाणे के इन करारे प्रहार का असर शारदुल की बल्लेबाजी पर भी दिखा और उन्होंने स्टार्क के खिलाफ कवर क्षेत्र में जोरदार चौका जड़ा।

ऑस्ट्रेलिया ने इसके बाद शारदुल को ज्यादा बल्लेबाजी कराने की रणनीति बनायी जिससे रहाणे को आसानी से एक-एक दौडकर लेने का मौका मिला। ठाकुर ने हालांकि 50वें और 54वें ओवर में स्टार्क के खिलाफ चौके लगाकर उनकी रणनीति को विफल कर दिया।

#TeamIndia post 296 in the first innings.



8⃣9⃣ for Ajinkya Rahane

5⃣1⃣ for Shardul Thakur

4⃣8⃣ for Ravindra Jadeja



Australia's second innings now underway.



Scorecard ▶️ https://t.co/0nYl21pwaw#WTC23

लगातार 18 ओवर तेज गेंदबाजों से करने के बाद कमिंस ने विकेट की तलाश में नाथन लियोन को गेंद थमाई और रहाणे ने चौके के साथ उनका स्वागत किया। अगले ओवर में शारदुल ने शानदार फ्लिक लगाकर चौका जड़ा। रहाणे ने 59वें ओवर में लियोन की दूसरी गेंद पर साथ एक रन लेकर टीम के स्कोर को 250 तक पहुंचाया।

उन्होंने चौथी गेंद पर बैकफुट पंच पर चौका जड़ शारदुल के साथ शतकीय साझेदारी पूरी करने के बाद ओवर का समापन भी इसी अंदाज में किया। कमिंस की शारदुल ठाकुर के खिलाफ पगबाधा की अपील पर मैदान अंपायर ने उंगली उठा दी लेकिन भारतीय बल्लेबाज ने रिव्यू लेने का फैसला किया और टीवी रीप्ले के बाद इसे नो बॉल करार दिया गया।

रहाणे और शारदुल ने इसके बाद मजबूत जज्बे से बल्लेबाजी की । दोनों को तीन जीवनदान भी मिले लेकिन शुरुआती आधे घंटे के खेल में कप्तान पैट कमिंस और बोलैंड की शानदार गेंदबाजी के सामने दोनों को कई बार चोटिल हुए। उस्मान ख्वाजा ने शारदुल का आसान कैच टपका दिया।