WTC Final 2023: एंडरसन और अश्विन क्लब में जडेजा, स्मिथ को 8 बार किया आउट, इस सूची में पहले पायदान ये खिलाड़ी, देखें लिस्ट

WTC Final 2023: भारत ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के तीसरी दिन फॉलोऑन बचा लिया है। ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 173 रन की बढ़त मिली है।ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में सधी शुरुआत की और 91 रन पर तीन विकेट गंवाकर 264 रन की बढ़त हो गई है।

टेस्ट में स्टीव स्मिथ बनाम रवींद्र जडेजा बड़ा ही मजेदार जंग है। 735 गेंद खेलकर 270 रन बनाए हैं। इस दौरान 8 बार शिकार बना चुके हैं। स्टीव की औसत 33.75 है और स्ट्राइक रनरेट 36.73 है। टेस्ट में सबसे ज्यादा बार स्टीव स्मिथ को आउट करने वाले चौथे खिलाड़ी बन गए हैं।

रनः 270

बॉल्स: 735

आउट: 8

औसत: 33.75

एसआर: 36.73।

9 - स्टुअर्ट ब्रॉड

8 - जेम्स एंडरसन

8 - रविचंद्रन अश्विन

8 - रवींद्र जडेजा।

लंच के बाद दूसरे ओवर में ही कप्तान पैट कमिंस की गेंद पर कैमरून ग्रीन ने शानदार कैच लपककर रहाणे की यादगार पारी को खत्म किया। उन्होंने 129 गेंद में 11 चौके और एक छक्का लगाया। दूसरे छोर से शारदुल ने बेहतरीन तरीके से उनका साथ निभाया। रहाणे के बाद कमिंस ने उमेश यादव (पांच) को बोल्ड कर तीसरी सफलता हासिल की।

