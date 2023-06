WTC final: ऑस्ट्रेलिया ने भारत के सामने रखा 444 रनों का विशाल लक्ष्य, 270/8 के स्कोर पर पारी को घोषित किया

Highlights ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में एलेक्स कैरी 66 रन बनाकर नाबाद रहे जबकि मिचेल स्टार्क और लाबुशेन ने 41-41 रनों का योगदान दिया भारत की तरफ से गेंदबाज लेग स्पिनर रवींद्र जडेजा ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए

WTC final 2023: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में चौथे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 270/8 के स्कोर पर अपनी दूसरी पारी को घोषित किया। इसी के साथ कंगारू टीम ने भारत के सामने जीत के लिए 444 रनों का विशाल लक्ष्य रखा है।

ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में एलेक्स कैरी 66 रन बनाकर नाबाद रहे। जबकि मिचेल स्टार्क और लाबुशेन ने 41-41 रनों का योगदान दिया। जबकि भारत की तरफ से गेंदबाज लेग स्पिनर रवींद्र जडेजा ने सर्वाधिक 3 विकेट लिए। उन्होंने अपने 23 ओवर के स्पेल में 58 रन दिए।

