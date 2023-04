WTC फाइनल के लिए भारतीय टेस्ट टीम में इस खिलाड़ी के शामिल न किए जाने पर बीसीसीआई पर भड़के आकाश चोपड़ा

Highlights आकाश चोपड़ा ने सूर्यकुमार यादव के टीम में शामिल नहीं किए जाने पर चयनकर्ताओं पर सवाल उठाया। कहा- रहाणे के लिए खुशी है, लेकिन स्काई को अंदर-बाहर करने का क्या मतलब है?? चयनकर्ताओं से पूछा- सेलेक्ट क्यों किया...कर लिया तो एक मैच के बाद ड्रॉप क्यों किया?

WTC Final 2023: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार को जून में भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की। अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने पिछले साल भारत के दक्षिण अफ्रीका दौरे के बाद रेड-बॉल प्रारूप से बाहर होने के बाद भारत की टेस्ट टीम में वापसी की।

रोहित शर्मा एंड कंपनी इंग्लैंड में द ओवल में 7 से 11 जून तक खेले जाने वाले बहुप्रतीक्षित डब्ल्यूटीसी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उतरेगी। घोषणा पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, क्रिकेटर से कमेंटेटर बने आकाश चोपड़ा ने सूर्यकुमार यादव के टीम में शामिल नहीं किए जाने पर चयनकर्ताओं पर सवाल उठाया।

टीम इंडिया की घोषणा के बाद आकाश चोपड़ा ने ट्वीट किया, "रहाणे के लिए खुशी है। लेकिन स्काई को अंदर-बाहर करने का क्या मतलब है?? सेलेक्ट क्यों किया...कर लिया तो एक मैच के बाद ड्रॉप क्यों किया?"

Happy for Rahane. But how does the SKY inclusion-exclusion make sense?? Select kyon kiya…kar liya toh ek match ke baad drop kyon kiya?