WTC 2023: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 469 पर किया ऑल आउट, मोहम्मद सिराज ने झटके 4 विकेट

ICC World Test Championship Final 2023: आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपिशिप के फाइनल मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 469 रनों पर ऑल आउट कर दिया है। खेल के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया। खासकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने पहली पारी में भारत के लिए 4 विकेट झटके हैं।

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड और स्टीव स्मिथ की शतकीय पारी की बदौलत दूसरे दिन कंगारू टीम का स्कोर 450 रनों के पार पहुंच सका। हेड ने 174 गेंदों का सामना करते हुए 163 रनों की पारी खेली। वहीं स्मिथ ने 268 गेंदों का सामना करते हुए 121 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी में 19 चौके लगाए। दोनों बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलिया के 285 रनों की साझेदारी निभाई।

