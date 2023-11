WPL Auction 2024: महिला प्रीमियर लीग नीलामी 9 दिसंबर को मुंबई में, पांच फ्रेंचाइजी ने 60 खिलाड़ियों को बरकरार रखा, इन खिलाड़ी पर लगेगी बोली

Highlights गुजरात जायंट्स ने डब्ल्यूपीएल के 2024 सीज़न से पहले 11 खिलाड़ियों को रिलीज़ किया। उद्घाटन संस्करण की उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे कम खिलाड़ियों को रिलीज़ किया। एनाबेल सदरलैंड, मेगन शुट्ट को रिलीज़ कर दिया गया था।

WPL Auction 2024: महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) 2024 सीज़न के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 9 दिसंबर 2023 को मुंबई में होगी। टूर्नामेंट अगले साल फरवरी-मार्च विंडो में आयोजित होने की संभावना है। गुजरात जायंट्स ने डब्ल्यूपीएल के 2024 सीज़न से पहले 11 खिलाड़ियों को रिलीज़ किया, जबकि उद्घाटन संस्करण की उपविजेता दिल्ली कैपिटल्स ने सबसे कम खिलाड़ियों को रिलीज़ किया।

1- दिल्ली कैपिटल्सः कुल खिलाड़ी रिटेन- 15 भारतीय और 5 विदेशी, पैसा खर्च-11.25 करोड़, पैसा शेष-2.25 करोड़

2- गुजरात जायंट्सः कुल खिलाड़ी रिटेन- 8 भारतीय और 3 विदेशी, पैसा खर्च-7.55 करोड़, पैसा शेष-5.95 करोड़

3- मुंबई इंडियंसः कुल खिलाड़ी रिटेन- 13 भारतीय और 5 विदेशी, पैसा खर्च-11.4 करोड़, पैसा शेष-2.1 करोड़

4- रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोरः कुल खिलाड़ी रिटेन- 11 भारतीय और 3 विदेशी, पैसा खर्च- 10.15 करोड़, पैसा शेष- 3.35 करोड़

5- यूपी वारियर्सः कुल खिलाड़ी रिटेन- 13 भारतीय और 5 विदेशी, पैसा खर्च- 9.5 करोड़, पैसा शेष- 4.5 करोड़।

पांच फ्रेंचाइजी में 21 विदेशी क्रिकेटरों सहित कुल 60 खिलाड़ियों को बरकरार रखा गया, जबकि 29 खिलाड़ियों को उनकी मौजूदा टीम से रिलीज कर दिया गया। जबकि अधिकांश बड़े नामों को उनके संबंधित फ्रेंचाइजी द्वारा बरकरार रखा गया था। एनाबेल सदरलैंड, मेगन शुट्ट को रिलीज़ कर दिया गया था।

भारतीय उप कप्तान स्मृति मंधाना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) की कप्तान हैं। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मुंबई इंडियंस की कमान संभाल कर पहली बार विजेता बनने का मौका दिया था। भारतीय खिलाड़ी आल राउंडर दीप्ति शर्मा यूपी वारियर्स में हैं।

ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर युवा शेफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिग्स दिल्ली कैपिटल्स के लिए रन बरसाएंगी। गुजरात जायंट्स 2023 की नीलामी में सबसे बड़ी वेतन सीमा (5.95 करोड़ रुपये) के साथ उतरेगा, जबकि मुंबई इंडियंस के पास पांच फ्रेंचाइजी के बीच सबसे छोटा पर्स (2.1 करोड़) होगा।

