WPL 2023: दिल्ली ने RCB को 60 रन से हराया, गुजरात ने यूपी के खिलाफ टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी

Highlights दिल्ली ने RCB को 60 रन से हराया दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में दो विकेट पर 223 रन बनाए जवाब में आरसीबी की टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 163 रन ही बना सकी

मुंबई: महिला प्रीमियर लीग (WPL) में दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई के ब्रेबोर्न स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 60 रन से हरा दिया है। दिल्ली कैपिटल्स ने 20 ओवर में दो विकेट पर 223 रन बनाए जिसके जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 163 रन ही बना सकी।

दिल्ली की कप्तान लैनिंग ने 43 गेंदों में 14 चौके ठोक कुल 72 रन जड़े तो वहीं शेफाली वर्मा ने 45 गेंदों में 10 चौके-4 छक्के कूट 84 रन ठोक डाले। वहीं तीसरे नंबर पर उतरीं मैरिजेन कैप ने भी शानदार बल्लेबाजी की। उन्होंने 17 गेंदों में 3 चौके-3 छक्के ठोक नाबाद 39 रन कूटे।

