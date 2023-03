WPL 2023: गुजरात जाइंट्स ने जो कारण बताया, हैरान करने वाला, डोटिन ने कहा- टीम ने 60 लाख रुपये में खरीदा ही क्यों था, ट्विटर पर शेयर किया पत्र

Highlights टूर्नामेंट शुरू होने से पहले उन्हें चिकित्सा कारणों से बाहर कर दिया गया। चिकित्सा मंजूरी नहीं ले सकी जबकि 20 फरवरी को ही मुझे वह मिल गई थी। 143 वनडे और 127 टी20 खेल चुकी डोटिन ने कहा कि वह टीम प्रबंधन के फैसले से हैरान है।

WPL 2023: गुजरात जाइंट्स की टीम महिला प्रीमियर लीग 2023 से बाहर हो गई है। इस बीच वेस्टइंडीज खिलाड़ी डिएंड्रा डोटिन ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। डोटिन ने ट्विटर पर पत्र शेयर किया है। डोटिन ने गुजरात जायंट्स फ्रेंचाइजी के खिलाफ बयान जारी किया है।

In light of ongoing speculation surrounding my exclusion from this year's Women's Premier League (WPL), please find attached, a brief statement from me that addresses and clarifies the events that led to my omission from the inaugural WPL tournament earlier this month. pic.twitter.com/SmiSnkMlrZ