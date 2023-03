World Test Championship: जीत के बाद भी डब्ल्यूटीसी से बाहर हुआ चैंपियन न्यूजीलैंड, लगातार दूसरी बार टीम इंडिया फाइनल में, सात जून को ऑस्ट्रेलिया से टक्कर

Highlights श्रीलंका की टीम को सीरीज में 2-0 की जीत दर्ज करनी थी। शुरुआती मैच में हार के साथ ही उसकी उम्मीदें खत्म हो गयी। ऑस्ट्रेलिया डब्ल्यूटीसी फाइनल में जगह हासिल करने वाली पहली टीम बनीं थी।

World Test Championship points table: आखिरकार जीत के बाद भी न्यूजीलैंड की टीम फाइनल रेस से बाहर हो गई। प्रतिष्ठित विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) चैंपियन टीम इस बार फाइनल में नहीं दिखेंगी। भारत सात जून से द ओवल में खेले जाने वाले डब्ल्यूटीसी फाइनल में ऑस्ट्रेलिया का सामना करेगा।

भारतीय टीम लगातार दूसरी बार डब्ल्यूटीसी फाइनल में पहुंची हैं। टीम इसके शुरुआती सत्र (2021) में न्यूजीलैंड से हार गयी थी। भारत ने अहमदाबाद में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने चौथे बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (बीजीटी) टेस्ट से पहले आईसीसी विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) 2021-23 के फाइनल के लिए क्वालीफाई किया।

India have qualified for the World Test Championship final!



They'll take on Australia at The Oval for the #WTC23 mace!



