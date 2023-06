रोहित ने टॉस जीता, क्षेत्ररक्षण का फैसला, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया टीम पहले करेगी बैटिंग, जानें दोनों टीम के बारे में

Highlights बड़े टूर्नामेंट के नॉकआउट चरण में जगह बनाने में सफल रहा लेकिन इसके बावजूद खिताब नहीं जीत पाया। भारत ने पिछला आईसीसी खिताब 2013 में इंग्लैंड में चैंपियन्स ट्रॉफी के रूप में जीता था। भारत ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया है।

World Test Championship 2023: भारत ने टॉस जीतकर क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया है। रोहित शर्मा ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल टॉस जीतकर बाजी मार ली। टीम इंडिया की नजरें आईसीसी (अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद) खिताब के एक दशक के सूखे को खत्म करने पर टिकी है।

