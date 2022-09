World Test Championship: विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप 2023 और 2025 फाइनल इस मैदान पर खेले जाएंगे, जानें क्या है पूरा शेयडूल

Highlights आईसीसी बैठक के दौरान अगले दो डब्ल्यूटीसी फाइनल्स का मेजबान चुना गया था। आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका इस समय डब्ल्यूटीसी तालिका में शीर्ष पर चल रहे हैं। श्रीलंका (53.33%), भारत (52.08%) और पाकिस्तान (51.85%) शीर्ष पांच में हैं।

World Test Championship: विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का फाइनल जून 2023 में द ओवल द्वारा आयोजित किया जाएगा, जबकि 2025 का फाइनल लॉर्ड्स में खेला जाएगा। क्रिकेट की संचालन संस्था अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने बुधवार को घोषणा की।

2021 में न्यूजीलैंड और भारत के बीच उद्घाटन फाइनल की मेजबानी की थी। न्यूजीलैंड विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप के पहले संस्करण में विजेता के रूप में उभरा था। ओवल ने इससे पहले 2004 के फाइनल और आईसीसी मेन्स चैंपियंस ट्रॉफी के 2017 संस्करणों की मेजबानी की थी।

