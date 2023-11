World Cup Final: भारत की हार पर सोशल मीडिया पर यूजर्स ने टीम को किया सपोर्ट, रचिन रवींद्रन ने भी किया ट्वीट

Highlights भारत की हार पर क्रिकेट फैंस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया ट्वीट उन्होंने कहा कि यूजर्स तरह-तरह से भारतीय क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं फाइनल मैच में मिली हार से भारतीय टीम के कैप्टन रोहित शर्मा काफी निराश हुए

नई दिल्ली: विश्वकप फाइनल 2023 में अमेरिका से भारत की हार पर अब सोशल मीडिया पर यूजर्स तरह-तरह से भारतीय क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं किसने क्या कहा।

असल में टीम को मिली हार से भारतीय टीम के कैप्टन रोहित शर्मा काफी निराश हुए और भावुक हो उठे। ऐसे में जाहिर है कि यूजर्स का टिप्पणी करना तो बनता है, इसलिए इस क्रम में साक्षी मलिक ने लिखा, खेल में जीत और हार लगी रहती है। यह खेल का हिस्सा है। उन्होंने आगे कहा कि भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। हम बहुत अच्छी टीम है और एक खराब दिन था, लेकिन कोई बात नहीं, हम आगे अच्छा करेंगे।

Winning or losing is a part of the game. Well done team India 👏👏 We are the best Team. One bad day, that’s all. 🇮🇳 #INDvsAUSfinal #INDvsAU pic.twitter.com/nKiFoCo97D

इसके अलावा यूट्यूबर ध्रुव राठी ने भी ये कहा कि जीत और हार खेल का हिस्सा है।

उनके अलावा न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्रन ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, हर एथलीट को इस तरह के सपोर्ट की जरुरत है।

वहीं, मोहम्मद शमी को फाइनल मैच के बाद खुद पीएम मोदी भारतीय क्रिकेट टीम को सपोर्ट करने पहुंचे थे। उन्होंने इस दौरान मोहम्मद शमी को गले लगाकर उनके गेंदबाजी को सराहा। वहीं, इस पल को शमी ने एक्स पर शेयर करते हुए सभी फैंस को शुक्रिया अदा किया।

Unfortunately yesterday was not our day. I would like to thank all Indians for supporting our team and me throughout the tournament. Thankful to PM @narendramodi for specially coming to the dressing room and raising our spirits. We will bounce back! pic.twitter.com/Aev27mzni5