World cup 2023: इस अवॉर्ड से सम्मानित हुए रोहित शर्मा, जानिए कौन है टीम के प्रोफेसर

Highlights captain rohit sharma को मिला बेस्ट फील्डर का मेडल World cup 2023: फिल्डिंग कोच रोहित को बुलाते हैं प्रोफेसर team india का अगला मुकाबला नीदरलैंड के खिलाफ है

World cup 2023: विश्व कप 2023 में भारत का अब तक का सफर शानदार रहा है। भारत ने सभी 8 मैच में जीत दर्ज की है। भारत 16 अंकों के साथ टॉप पर है और अगला मुकाबला 12 नवंबर को नीदरलैंड के खिलाफ होना है। भारत पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और उसका मुकाबला टेबल की चौथी टीम से होगा। हालांकि, अभी लीग के कुछ मैच बाकी है आने वाले दिनों में तय होगा कि भारत के साथ सेमीफाइनल में कौन उतरेगा। वहीं दूसरी तरफ कोलकाता में रोहित शर्मा की कप्तानी में विश्व कप में मजबूत दिख रही साउथ अफ्रीका की टीम को बड़े मार्जिन से हरा दिया। इस मैच के बाद टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को बेस्ट फील्डर के तौर पर चुना गया।

